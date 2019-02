Di Maio | ' Chi usa Mahmood contro il governo sta a pezzi'

"Perché i tg hanno censurato i fischi a Di Maio?" : così la contestazione diventa un caso : Sabato Di Maio è stato fischiato alla manifestazione sulle banche: una "normale"protesta. Ma ancora prima che venisse data...

Salvini e Di Maio come un sol uomo nello schiaffo a Bankitalia e Consob : "Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone. Azzerati. Dov'erano questi signori mentre questi mangiavano?": l'affondo di Matteo Salvini arriva da Vicenza, davanti alla platea di migliaia di risparmiatori colpiti dal crack della BpVi, dove il leader leghista è arrivato con l'altro vicepremier Luigi Di Maio, nel giorno in cui tiene banco ...

I "caschi gialli" spiegano a Di Maio perché non sono strumentalizzati dalle lobby del petrolio : Con in testa i “caschi gialli”, quelli usati per sicurezza dagli operai sulle piattaforme petrolifere, in opposizione ideale con la violenta protesta francese dei “gilet gialli” usati invece per le emergenze in strada, circa duemila persone da Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania e

Scuola - Di Maio : "Il ministro Bussetti ha detto una fesseria - chieda scusa" : "Se un ministro dice una fesseria sulla Scuola, chiede scusa. Punto". Lo scrive Luigi Di Maio dopo le parole del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sulle scuole del Sud. Venire in una delle aree più in difficoltà d'Italia a dire - usando il 'voi' - che per ridurre il gap nelle scuole del sud 'vi dovete impegnare di più' farebbe girare le scatole anche ad un asceta. Figurarsi gli insegnanti!", scrive il vicepremier e ministro dello ...

Popolare di Vicenza - Di Maio e Salvini all’assemblea degli ex-soci. Applausi e qualche fischio : “Mantenete le promesse” : Tanti Applausi, ma anche qualche fischio, di rabbia, soprattutto di chi non è riuscito ad entrare in sala, oggi a Vicenza per l’arrivo dei due vicepremier Salvini e Di Maio all’assemblea degli ex soci della Popolare di Vicenza. “Non è stato fatto abbastanza”, e ancora “i decreti attuativi dovete fare e in fretta”, “parlate poco e fate di più”. Le urla sono partite da gruppetti di persone, confuse ...