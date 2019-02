Atletico-Real | Sergio Ramos segna nel derby di Madrid e prende in giro Griezmann

Atletico Real Madrid - polemiche da VAR : i Colchoneros criticano le scelte su Twitter : "Il VAR, stella del derby" : ci ha pensato il Mundo Deportivo a premiare il protagonista indiscusso della sfida tutta madrilena nella Liga, confronto tra Atletico e Real vinto dai Blancos al Wanda ...

Liga – Il Derby Atletico-Real macchiato da un episodio spiacevole : rissa fuori dallo stadio a Madrid [VIDEO] : episodio spiacevole fuori dal Wanda Metropolitano a margine del Derby tra Atletico e Real Madrid Casemiro, Ramos e Bale decidono il Derby tra Atletico Madrid e Real Madrid. La vittoria è andata al Real, che ha espugnato il “Wanda Metropolitano”portando a casa un importante successo, per 3-1, e superando così l’Atletico in classifica, portandosi alle spalle del Barcellona al secondo posto. A macchiare però il Derby ...

L'Atletico cade nella trappola del Real : il derby di Madrid si tinge di blanco : Da un derby di Madrid stradominato dalla Var e impostato a trazione troppo anteriore da Simeone arriva un messaggio forte e chiaro per la Juve: anche l' Atletico, rinomato per far giocare male gli ...

Atlético – Real Madrid : 1-3. Le pagelle del derby : Atlético – Real Madrid: 1-3. le pagelle del derby Il giorno del derby è arrivato. La stracittadina più importante degli ultimi anni – con due finali di Champions e una Supercoppa Europea giocata tra le due formazioni della capitale spagnola – non delude. Ambiente caldissimo fin dal pre-partita, con un Metropolitano gremito in ogni ordine di posto. Atlético – Real Madrid: vincere, per rimanere agganciati alla ...

Atletico-Real - Sergio Ramos segna e sfotte Griezmann : Derby caldissimo quello tra Atletico e Real , vinto dalla squadra di Solari per 3-1. Prima della gara l'accoglienza da incubo riservata dai tifosi colchoneros all'ex Courtois, durante la gara tanti ...

Liga : il derby di Madrid va al Real - 3-1 sull'Atletico e sorpasso in classifica : Il derby di Madrid va al Real di Santiago Solari che si impone 3-1 sul campo dell' Atletico . Al 16' gli ospiti sbloccano il match con una bella rovesciata di Casemiro ; al 25' Griezmann pareggia sul ...

Liga - Atletico-Real 1-3. Un derby nel segno del Var : Il gallese era entrato per Vinicius e saluta la rete facendo un gesto dell'ombrello che sembra destinato al mondo e non solo ai tifosi del Metropolitano. La partita è finita e ancor di più quando ...

Atletico-Real - accoglienza da incubo per Courtois : croci - aglio e topi morti : Clima infuocato per il derby di ritorno della Liga a Madrid , dove i sostenitori dell' Atletico non hanno preso affatto bene il trasferimento di Thibaut Courtois agli eterni rivali del Real , ...

