SWAT 2 e Shemar Moore sfidano Sanremo 2019 con giudici da proteggere e il marito di Nia

SWAT 2 e Shemar Moore su Rai2 al sabato sera : i nuovi episodi seguiranno il finale della prima stagione? : SWAT 2 e Shemar Moore sono pronti al grande evento. Proprio in vista del gran finale della prima stagione che proprio oggi, 26 gennaio, andrà in onda su Rai2 con un doppio episodio, la rete sembra pronta per i grandi annunci. La prima stagione si concluderà questa sera dopo una lunga corsa di quasi un anno ma qualcosa bolle in pentola e i fan non si accorgeranno nemmeno dell'assenza della serie che già sabato prossimo tornerà in onda con i nuovi ...