Spalletti | Icardi? La questione rinnovo va chiarita

Inter - Spalletti : "Perisic ha reagito da grande campione - per Icardi si faccia chiarezza il prima possibile" : una vittoria importante che ti dà entusiamo e forza". Luciano Spalletti torna a respirare dopo il successo del l'Inter a Parma. "All'inizio abbiamo concesso un po' il pallino poi abbiamo preso ...

Parma-Inter - Spalletti : “Icardi e Lautaro insieme? Sono calciatori con le stesse caratteristiche” : Vittoria per l’Inter nella gara di campionato contro il Parma, ecco le dichiarazioni di Spalletti a DAZN: “abbiamo le potenzialità per sopperire alle difficoltà, dobbiamo rimanere tranquilli e mettere dentro la partita le nostre caratteristiche ed ogni tanto non ci riusciamo. Oggi siamo stati ordinati, il Parma ha provato a ‘mordere’ e non è abituato a fare questo. Inglese tiene bene il pallone, Gervinho è ...

Parma-Inter - Spalletti duro : “ci sono in ballo le nostre carriere. Icardi? Se la squadra non funziona…” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match che attende i nerazzurri domani, impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma “Bisogna andare a tirare in ballo l’umiltà e l’orgoglio per la maglia che indossiamo, assumendoci le nostre responsabilità“, Luciano Spalletti scuote la sua Inter alla vigilia della trasferta di Parma. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri sono reduci dal k.o. casalingo contro ...

Inter - Lautaro Martinez svela : 'Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto' : Messi ? Spero che torni nella Seleccion : è il migliore al mondo, un patrimonio dell' Argentina . Aver condiviso lo spogliatoio con lui è stato un sogno, come lo era stato in precedenza farlo con ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dell’Inter e del suo rapporto con Icardi, soffermandosi anche sui suoi obiettivi a medio e lungo termine Passano i mesi e Lautaro Martinez prosegue nel suo ambientamento all’Inter, sfruttando la vicinanza di Mauro Icardi e l’appoggio di Javier Zanetti. Mattia Ozbot – LaPresse L’attaccante argentino non ha trovato fin qui molto spazio, ma non demorde e continua a ...

Inter in crisi - La Russa commenta così su Icardi - Spalletti e Marotta : “Il problema dell’Inter e’ Wanda Nara? Non sono d’accordo. Se al suo posto avessimo avuto come procuratore di Icardi, il pizzaiolo, Raiola forse avrebbe fatto peggio. Si e’ un po’ prevenuti nei confronti di Wanda Nara perche’ e’ donna e moglie, lei fa gli Interessi del proprio assistito. Ci sono anche procuratori che sono i padri o i fratelli dei giocatori. Si elimini il problema riformando ...

Inter - vertice Spalletti-dirigenza. Icardi - ecco cosa dice sui social : La zuccata di Santander ha gettato il mondo nerazzurro nella più classica crisi invernale, quella che ciclicamente si palesa in casa Inter. Non è di certo la prima volta. Ma chi pensava che il ko ...

Spalletti - Icardi - Perisic e... Tutti i problemi dell'Inter : Un punto e zero gol nelle prime due partite di campionato dell'anno. Una sconfitta fresca fresca - quella contro il Toro - dopo 90 minuti giocati male. Il 2019 dell'Inter è stato finora povero di ...

Inter - Spalletti : "Lautaro e Icardi? Potevamo andare in vantaggio - ma..." : I VIDEO DI GAZZETTA TV il caso perisic - Ufficialmente il croato era in panchina per una botta, ma non è un mistero che le voci di mercato si moltiplicano, con il vicecampione del mondo che avrebbe ...

Torino-Inter : 0-0 La Diretta Spalletti sceglie il 3-5-2 con Martinez e Icardi : Super classica del calcio italiano, Torino ed Inter si sono affrontate nel capoluogo piemontese per ben 74 volte, con i granata usciti vittoriosi in 24 occasioni a fronte dei 27 successi dell'Inter e ...

Inter - Spalletti difende Icardi : “quello che sta facendo è perfettamente in linea con il suo valore” : L’allenatore dell’Inter ha presentato in conferenza stampa il match contro il Torino in programma domani “Mi fa piacere ci siano prospettive importanti e che la società voglia fare una squadra più forte perché se merita la nostra storia, i nostri tifosi“. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, commentando l’ingresso nella società nerazzurra, con una quota di minoranza di ...