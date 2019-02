Salvini | Bankitalia e Consob andrebbero azzerati

Bankitalia e Consob - Salvini e Di Maio : vertici da azzerare : Affondo dei due vice presidenti del Consiglio agli organismo di controllo: 'Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati , perchè chi doveva controllare non lo ha fatto ', è il durissimo attacco ...

Salvini : i vertici di Consob e Bankitalia andrebbero azzerati : "Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone. azzerati. Dov'erano questi signori mentre questi mangiavano?". Lo ja detto il vicepremier Matteo Salvini parlando ad una platea di migliaia di risparmiatori colpiti dal crack della BpVi. "Sento dire che questa cosa del fondo per i risparmiatori all'Europa non andrebbe bene. Se all'Europa va bene, ...

Di Maio contro Bankitalia : cambiare direttorio | Salvini : "Azzerare anche i vertici Consob" |A Vicenza scatta l'abbraccio tra vicepremier : Duro attacco del governo ai due organi di controllo in occasione dell'incontro a Vicenza con i cittadini truffati dalla banche. Di Maio: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente"

Salvini-Di Maio - contestazioni e abbracci a Vicenza. «Faremo cantare i banchieri Bankitalia da azzerare»|I fischi : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Da Bankitalia alle ex Pop veneteDi Maio e Salvini ritrovano l'intesa : Gli alleati di governo, a Vicenza per l'assemblea dei "truffati" di Pop Vicenza e Veneto Banca, ritrovano l'intesa sul tema della tutela del risparmio e dei mancati controlli. E annunciano che sono in arrivo i rimborsi automatici nonostante i rilievi della Commissione europea Segui su affaritaliani.it

Di Maio e Salvini contro Bankitalia : «Serve discontinuità». Truffati banche - «risarcimenti in settimana» : A Vicenza caloroso abbraccio tra i due vicepremier per confermare la ritovata intesa dopo gli ultimi attriti. Prima dell’avvio dei lavori osservati cinque minuti di silenzio in ricordo delle vittime delle crisi bancarie...

Salvini-Di Maio - abbraccio dai truffati delle banche venete. Il leader di M5S su Bankitalia : «Serve discontinuità»|I fischi : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Salvini : Bankitalia e Consob da azzerare : 12.00 "Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone, azzerati". Lo ha detto il vicepremier Salvini,durante l'assemblea degli ex soci di Popolare Vicenza. Poi, sulle tensioni con la Grancia ha detto:"Sai quanto me ne frega di litigare con Macron? Zero. Non mi alzo la mattina dicendo 'con chi litigo oggi?' ma con l'idea di dedicare il tempo al mio lavoro, non a Macron, agli avvocati, alle inchieste. Però se ...