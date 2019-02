Neonata in pericolo di vita trasportata da Olbia a Roma con un velivolo dell’Aeronautica

meteoweb.eu

(Di sabato 9 febbraio 2019) E’ atterrato intorno alle 19:00 di oggi 9 febbraio, a Ciampino, ilFalcon 900 dell’Aeronautica Militare che ha trasportato daunadi circa due mesi diin gravi condizioni di salute. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Nuoro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture.Il piccolo paziente necessitava di essere trasferito dall’ospedale San Francesco di Nuoro al Policlinico Gemelli di. La Sala Situazioni di Vertice ha così attivato uno degli assetti della Forza Armata in prontezza 24 ore su 24 anche per questo genere di necessità. Ildel 31° ...