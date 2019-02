Lavoro | in Italia la prima scuola per ' frigoristi' per diventare esperti in un settore in

Dal Quirinale alle imprese - ecco tutti i «pontieri» al Lavoro per risolvere la crisi tra Italia e Francia : I primi tentativi di riappacificazione con la Francia non hanno prodotto finora alcun effetto significativo. Ma proseguono a più livelli e sotto la silenziosa regia del Quirinale. Al lavoro i consiglieri diplomatici del Colle e di Palazzo Chigi, la Farnesina ed anche i manager francesi in Italia...

Dal Quirinale alle imprese - ecco tutti i «pontieri» al Lavoro per risolvere la crisi tra Italia e Francia : Vecchie amicizie coltivate in tanti anni di lavoro diplomatico in mezzo mondo anche in organismi internazionali, rapporti personali con i grand commis dei piani alti dell'Eliseo e del Qai d'Orsay: ...

Sondaggi politici Demopolis : Lavoro e riduzione tasse - le priorità degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: lavoro e riduzione tasse, le priorità degli italiani Altro che immigrazione e welfare. Le priorità degli italiani sono sempre le stesse: lavoro e tasse. A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Le politiche per l’occupazione e il lavoro devono essere al primo posto nell’agenda di governo secondo l’82% degli intervistati. Segue con il 71% la richiesta di ...

Fmi : l’Italia tagli le tasse sul Lavoro. Bocciati reddito di cittadinanza e quota 100 : Meno tasse sul lavoro. Riforme strutturali per rilanciare la produttività. Nuove liberalizzazioni. Attenzione alla sostenibilità del debito pubblico che resta attorno al 131% del Pil, il secondo più alto in Europa. Queste le raccomandazioni del Fondo monetario nel suo Rapporto annuale sull’Italia...

'Lavoro chiama Italia' - primo career day : La debolezza del rapporto tra istruzione e occupazione rimane uno dei nodi che ostacolano lo sviluppo dell'economia e della società italiane. Secondo una recente ricerca, sulla domanda di 200mila ...

Stadio della Roma - il Lavoro per il figlio del consigliere Pd e i finanziamenti al politico di Forza Italia : le accuse dei pm : Quindici richieste di rinvio a giudizio nel primo filone dell’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma. Fra i destinatari, oltre all’ex capo di Eurnova, Luca Parnasi, i collaboratori del costruttore e alcuni dei politici tirati in ballo lo scorso giugno, dall’ex assessore regionale Pd, Michele Civita, al consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni, passando per il consigliere regionale berlusconiano Adriano Palozzi. La Procura di Roma, ...

Italia - Quagliarella : 'Che gioia la Nazionale a 36 anni. Il segreto è il Lavoro' : l'uomo del momento in Serie A, l'attaccante capace di segnare in ben 11 partite consecutive. Oltre ad eguagliare il record di Batistuta, Fabio Quagliarella è riuscito a riconquistare la Nazionale a 36 ...

Perché i giovani fanno fatica a trovare Lavoro in Italia : Il lavoro c’è, mancano le competenze si dice spesso. Ma è davvero così semplice? La situazione è più complessa e dipende da vari fattori tra cui la taglia dimensionale delle imprese Italiane, la scarsa presenza di grandi aziende, il nodo delle retribuzioni e l’insufficiente collegamento formazione-lavoro...