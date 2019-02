: Ultim'ora #Giù dal 4° piano, presa al volo: salva - Cyber_Feed : Ultim'ora #Giù dal 4° piano, presa al volo: salva - NotizieIN : Giù dal 4° piano, presa al volo: salva - TelevideoRai101 : Giù dal 4° piano, presa al volo: salva -

Ha del miracoloso iltaggio di una bimba di tre anni, precipitata dal quartodi un palazzo alla periferia di Milano ealdalla sorellina di 13 anni che si trovava nel cortile. La piccola, giocando con la chiave, era rimasta chiusa in bagno. La sorellina le ha detto di buttarla dalla finestra mentre lei sarebbe scesa in cortile a prenderla. Nel buttare la chiave però si è sporta dalla finestra ed è precipitata. Per fortuna sotto c'era la sorella che è riuscita ad afferrarla.(Di sabato 9 febbraio 2019)