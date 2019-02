Giornata mondiale dell' epilessia i risultati di un' indagine della Lice

Al Carducci di Comiso la "Quarta Giornata mondiale della lingua greca" : L'Istituto Carducci di Comiso organizza una serie di appuntamenti nell'ambito della "Quarta giornata mondiale della lingua greca"

Perugia - Giornata mondiale contro il bullismo : Perugia Azioni positive come unico antidoto alla violenza e alla cattiveria. Dentro questa frase c'è il rimedio al bullismo. E' questo il messaggio che da tre anni porta nelle scuole l'associazione "...

'Giornata mondiale della lingua greca' : a Napoli l'8 e il 9 febbraio : Esibizioni, spettacoli e performance di lingua greca. Sarà celebrata così, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli la ' Giornata mondiale della lingua greca ' . La celebrazione avverrà nei giorni 8 e ...

Taranto Giornata mondiale della lingua greca : il programma completo : ...l Giornata mondiale della lingua greca mira a valorizzare i legami che ci uniscono alla cultura greca antica e ci rendono componente attiva di un'eredità di straordinario rilievo per tutto il mondo ...

XXVII Giornata mondiale del Malato : premiati medici e dirigente sanitario : Si svolgerà, lunedì 11 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Consiglio Regione Campania (Centro Direzionale Isola F/13 Sala Auditorium I piano) la celebrazione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, nella quale, verranno premiati Expertizer che si sono distinti per l’impegno e la professionalità profuse nella realizzazione di progetti a favore dei malati. In particolar modo, saranno premiati dirigenti sanitari, medici, esponenti del ...

Giornata mondiale contro la mutilazione genitale femminile : un incubo per 200 milioni di bambine : Oggi ricorre la Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. I dati sono impressionanti: oltre 200 milioni di donne e bambine sono sottoposte a questo rito crudele in cui vengono private della loro sessualità. In molti casi, sono piccole di meno di 10 anni. La maggior parte di loro vive in Africa, Medio Oriente e Asia, ma la mutilazione genitale femminile viene praticata anche in Europa, Australia e Stati Uniti.Continua a ...

Giornata mondiale cancro : "prevenzione - ricerca - promozione di sani e corretti stili di vita sono armi potenti" - nota Casciari - pd - che ... : In tal senso c'è la promozione di corretti stili di vita per tutte le fasce di età, il cosiddetto sport di cittadinanza, rivolto agli anziani con l'attività fisica adattata, ai bambini con l'attività ...

Giornata mondiale CONTRO IL CANCRO/ Ecco cosa ci aspetta nel futuro : GIORNATA MONDIALE CONTRO il CANCRO 2019: oggi, 4 febbraio, si celebra il World Cancer Day. La Lilt ha organizzato una serie di iniziative per l'occasione.

Giornata mondiale contro il cancro - mi sono dovuta ricredere sulla generosità degli italiani : Questo weekend è successo qualcosa che non ha precedenti e che cambia decisamente la mia prospettiva sulla generosità degli italiani, non esattamente annoverata tra le eccellenze mondiali: per una causa particolare, quella di Lorenzo Farinelli, sono stati raccolti oltre 550mila euro raccolti in pochi giorni, grazie alle donazioni di quasi 20mila persone. Lorenzo, medico anconetano di 34 anni affetto da un linfoma, ha infatti lanciato una ...

Giornata mondiale contro il Cancro : “La nuova frontiera si chiama immunoncologia” - ecco di cosa si tratta : TUMORI, GLI ULTIMI NUMERI – In Italia, nel periodo che va dal 2003 al 2018, per gli uomini sono diminuiti i tumori allo stomaco (-2,6% anno), all’esofago ( -2,1% anno), le leucemie (-1,7% anno), tumori al polmone (-1,6% anno), al retto (-1,6% anno) e alla prostata (-1,4% anno). I tumori che presentano un aumento di incidenza tra gli uomini sono: melanoma (+3,4% anno), testicolo (+ 2,0% anno) mesotelioma (+1,0% anno), pancreas (+0,4% ...

Per le donne musulmane oggi è la Giornata mondiale del velo 'anti-discriminazione' : Roma, 1 feb., askanews, - Altro che costrizione: il velo islamico rappresenta libertà. La pensano così diverse donne musulmane che sui social media arabi hanno lanciato un hashtag che recita: 'Libera ...

"Libera col mio Hijab" musulmane celebrano Giornata mondiale del velo : ... l'evento annuale "creato nel 2013 dall'attivista musulmana Nadma Khatem" viene celebrato in oltre 140 paesi nel mondo "per combattere la discriminazione contro le donne musulmane", come ha detto la ...

Sabato 2 e domenica 3 febbraio - a Città della Scienza si celebra la 'Giornata mondiale delle Zone Umide' : ...sono le "Zone umide"? Dove si trovano sul nostro pianeta? Perché sono così importanti? Qual è il loro ruolo eco sistemico? E quali le principali minacce? Lo scopriremo insieme a Città della Scienza ...

''Giornata mondiale contro il cancro'' - ad Ascoli quinta edizione della "Camminata dei Musei" : Una iniziativa, quella di domenica, che abbina la salute, la cultura e lo sport. La manifestazione, infatti, si svolge alla vigilia della "Giornata mondiale contro il cancro". Il 4 Febbraio di ogni ...