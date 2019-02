Ginnastica ritmica | Serie A 2019 | Fabriano vince la seconda tappa a Bologna e ipoteca lo

Ginnastica ritmica - Serie A 2019 : Fabriano domina la prima tappa - Baldassarri e Agiurgiuculese sugli scudi : A Sansepolcro (provincia di Arezzo) si è disputata la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica ritmica , il massimo campionato italiano a squadre che ha cambiato collocazione in calendario rispetto al tradizionale svolgimento durante il periodo autunnale. Fabriano aveva conquistato lo scudetto poco più di un mese fa e la musica non è cambiata, le marchigiane si sono imposte con il totale di 90.150: dominio netto delle Campionesse ...

Asd Judo Frascati - il settore della Ginnastica ritmica si conferma ai vertici regionali : Roma – Esordio importante e ricco di successi per le ginnaste dell’Asd Judo Frascati ai campionati del “Trofeo d’Autunno/Silver”, promossa dalla Federazione ginnastica Italia, e della “Christmas Cup”, organizzata dall’ente promozionale Uisp. Gli eventi, che hanno visto numerose affermazioni di rilievo per le ginnaste dell’Asd Judo Frascati, si sono svolti al PalaSporting di Roma tra novembre e dicembre. La società ha schierato in pedana le ...