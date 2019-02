' Futuro al lavoro' | sindacati in piazza

'Futuro al lavoro'. Cgil-Cisl e Uil oggi in piazza a Roma contro la politica economica del governo : La manifestazione in piazza San Giovanni. Landini , neosegretario Cgil, : 'Quando, pur lavorando sei povero e le diseguaglianze aumentano, non è accettabile'

Dall'Abruzzo a Roma per “#FuturoalLavoro” la manifestazione di Cgil - Cisl e Uil - il 9 Febbraio : Roma - Con 60 pullman e mezzi privati, che partiranno dalle principali località dell’Abruzzo, oltre 3000 lavoratori, pensionati, giovani, donne e immigrati, parteciperanno alla mobilitazione di Cgil,Cisl e Uil, di sabato 9 Febbraio a Roma. Per il Sindacato è un’occasione per presentare le proprie proposte di sviluppo e crescita del Paese, “per uscire dalla crisi è necessario un confronto serio con la politica e con il Governo ...

Il Futuro dei giovani e del lavoro : Si discuterà su alcune domande fondamentali come: che cosa faranno i giovani nel 2030? Quali nuove professioni vedranno la luce grazie al continuo progresso della scienza e della tecnologia? Quali ...

Istruzione - ricerca - lavoro e Futuro : studenti e docenti invitati a confrontarsi a Cuneo : Si discuterà su alcune domande fondamentali: che cosa faranno i giovani nel 2030? Quali nuove professioni vedranno la luce grazie al continuo progresso della scienza e della tecnologia? Quali ...

Intervista – Martin Ford : «Vi spiego come l’intelligenza artificiale cambierà il Futuro del lavoro e le nostre vite» : La prima legge della robotica del celebre scrittore Isaac Asimov recita: «Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno». Oggi a quasi ottant’anni di distanza siamo tornati a chiederci come il progresso tecnologico, la rivoluzione digitale e l’automazione diffusa, hanno radicalmente cambiato il nostro modo di concepire il mondo del lavoro ...

Pino Mercuri : «Il Futuro del lavoro spiegato a mia figlia» : Il lavoro agile agli occhi dei bambiniLe trasferte di lavoroIl futuro del lavoro spiegato a mia figliaIl futuro del lavoro spiegato a mia figliaIl libroIl mondo del lavoro è fluido, cambia a ritmi vorticosi. Tra dieci anni alcune delle professioni che conosciamo spariranno, altre resisteranno, ma cambierà il modo di approcciare ad esse. Proprio per spiegare questi cambiamenti, Pino Mercuri, HR Manager a Microsoft Italia, ha usato ...

Rapporto ILO sul Futuro dell'occupazione : 190 milioni ancora senza lavoro : ... l'Organizzazione Internazionale del lavoro delle Nazioni Unite con base a Ginevra, che sottolinea la necessità di "cambiamenti urgenti", soprattutto in una fase di frenata dell'economia. Numeri alla ...

Mondo del lavoro sempre più automatizzato : quale Futuro per i lavoratori? : L'arrivo dei robot e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno dato il via ad una radicale trasformazione. Il nuovo rapporto realizzato dall'Organizzazione internazionale del lavoro sottolinea ...

Rapporto mondiale ILO sul Futuro dell'occupazione : 190 milioni ancora senza lavoro : ... mette in fila tutti i numeri di questa svolta senza precedenti e sottolinea la necessità di 'cambiamenti urgenti', soprattutto in una fase di frenata dell'economia. Nel mondo ci sono 190 milioni di ...

2054. Il Futuro del lavoro immaginato dalla Casaleggio Associati : 2054: 'Il lavoro che conoscevamo è scomparso'. Comincia così un video pubblicato su YouTube alla mezzanotte del 16 gennaio dalla Casaleggio Associati. Nove minuti e mezzo che partono dalla fine, ...

Calderone : "Per consulenti del lavoro 40 anni guardando al Futuro" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "Oggi festeggiamo 40 anni: qui c'è chi ha combattuto tanto per avere [...]

Calderone : "Per consulenti del lavoro 40 anni guardando al Futuro" : Quel lavoro sul quale si costruisce la fortuna e l'economia dei territori". Oggi i consulenti del lavoro, ha sottolineato Calderone, "non sono più quelli del 1979 o perlomeno non sono più solo quello"...