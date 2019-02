Bussetti | «Non sono antimeridionale Ma sulla scuola è sbagliato chiedere soltanto risorse»

Bussetti a professori e presidi del sud : 'Non servono più soldi - impegnatevi di più' : Per colmare il divario con le scuole settentrionali non servirebbero più fondi, basterebbe più impegno e lavoro da parte di dirigenti scolastici, docenti e alunni. Parola del ministro Marco Bussetti, che ha così risposto alla domanda di un giornalista sulle misure previste a supporto dell'istruzione nel meridione, durante la visita di ieri ad alcuni istituti scolastici campani. “Dovete impegnarvi forte", ha continuato Bussetti, sottolineando la ...

Boccia a Bussetti : non offenda docenti del Sud e risponda piuttosto su ritardo del tempo pieno : Le dichiarazioni del ministro Bussetti rilasciate a Caivano stanno suscitando lo sdegno unanime di docenti, sindacalisti e politici. Quanto ha detto al giornalista che lo ha intervistato tradisce la sua ‘milanesità’ e l’avversione agli usi e costumi del meridione. L’ondata di polemiche che lo sta travolgendo strabocca dal web, provocando la reazione sdegnata da parte delle opposizioni in Parlamento. Sul caso interviene ...

Foibe - Bussetti : "Parlarne non è propaganda" : Parlare delle persecuzioni contro gli italiani non è propaganda politica ma un dovere morale oltre che una necessità didattica per conoscere e comprendere il corso della Storia'. Ad affermarlo all'...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Si valuti la preparazione - non la persona’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a Sky TG24, ospite della giornalista Maria Latella. Si è parlato di preparazione e di valutazione degli studenti, anche in merito al caso della Scuola di Roma dove la dirigente scolastica ha posto l’alt ai voti al di sotto del 5 per gli studenti delle prime classi per evitare che si scoraggiassero e per incentivarli a continuare il loro percorso di ...

Bussetti a Sky TG24 : "Scuola deve valutare preparazione - non persona" - : Il ministro dell'Istruzione, ospite a L'Intervista di Maria Latella, ha parlato del lavoro che si sta facendo "sul tema dell'orientamento e sulle attitudini" degli studenti. Sul reddito di ...

Maturità 2019 - Bussetti : "Non sarà difficile"/ Ministro dell'Istruzione : "Ecco perché cambia l'esame di Stato" : Maturità 2019, Marco Bussetti: "Non sarà difficile". Il Ministro dell'Istruzione poi spiega: "Ecco perché cambia l'esame di Stato"

Maturità - Bussetti : "Non sarà difficile. Allenare ragazzi a fatica" : Roma, 31 gen., askanews, - Secondo il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, intervistato da Repubblica, "la Maturità 2019 non sarà difficile, d'altro canto non lo è mai stata. Con tutti quei ...