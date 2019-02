Berlinale 2019 | GRACE A DIEU - La recensione

Berlinale 2019 : THE KINDNESS OF STRANGERS - La recensione : Lone Scherfig non ha mai nascosto la sua vena sentimentale e melodrammatica. Basti pensare ai suoi successi più celebri, come An Education (2009) o One Day (2011) per comprendere con quale tonalità di cinema e di stile avremo a che fare. The KINDNESS of STRANGERS, film d'apertura alla 69esima Berlinale, chiaramente non è da meno.