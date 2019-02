ATP 250 Sofia | Matteo Berrettini eliminato semifinale | vince Fucsovics 5-7 | 7-5 | 6-3

ATP 250 Sofia - Matteo Berrettini in semifinale : Verdasco ko. Sabato sfida Fucsovics : Matteo Berrettini continua a dare segnali importanti per entrare con buon diritto tra l'elite del grande tennis. A Sofia, dopo aver battuto il numero 11 del mondo Khachanov, si conferma anche contro ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : vola Matteo Berrettini - rimonta Fernando Verdasco ed è in semifinale : Prima semifinale del 2019 a livello ATP per Matteo Berrettini. Il romano, a Sofia, tira fuori una partita molto bella per rimontare e battere lo spagnolo Fernando Verdasco, veterano del circuito nonché numero 26 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Ulteriore soddisfazione, per l’azzurro, è il miglioramento del proprio best ranking: ad oggi sarebbe virtualmente numero 46 della classifica mondiale (ma deve ancora aspettare, in questo ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : Stefano Travaglia esce sconfitto al primo turno - Jan-Lennard Struff lo elimina in due set : Finisce subito l’avventura nel tabellone principale dell’ATP 250 di Sofia per Stefano Travaglia. L’azzurro, numero 122 del mondo e capace di uscire dalle forche caudine delle qualificazioni, è stato battuto dal tedesco Jan-Lennard Struff col punteggio di 6-4 6-3. Struff, oggi numero 51 del ranking ATP, sta cercando di ritoccare la sua miglior classifica (numero 44 nel 2017): al secondo turno, però, dovrà vedersela con la nuova ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : Luca Vanni perde nell’ultimo turno di qualificazioni contro il bulgaro Alexander Lazarov sprecando due match point : Dopo lo slovacco Lukas Lacko, anche Luca Vanni viene sorpreso dal bulgaro Alexander Lazarov, ventiduenne attualmente senza ranking ATP, che dopo un lungo periodo di tempo trascorso nei Futures riesce a superare le qualificazioni del maggior torneo di casa, a Sofia. L’aretino perde con il punteggio di 7-6(6) 3-6 7-5. Nel primo parziale Vanni comincia col piede sull’acceleratore e ottiene un break a zero nel terzo gioco, che mantiene ...

Tennis - ATP 250 Auckland 2019 : Cameron Norrie e Tennys Sandgren in finale del torneo neozelandese : Il pubblico di Auckland avrebbe potuto assistere a un derby tedesco in finale, e invece se ne ritrovano uno di lingua inglese: saranno infatti il britannico Cameron Norrie e l’americano Tennys Sandgren a giocarsi l’ultimo atto dell’ATP 250 neozelandese. Norrie, che ha usufruito di una wild card, ha superato Jan-Lennard Struff per 7-5 4-6 6-3, mentre Sandgren ha battuto Philipp Kohlschreiber 6-4 6-2. Primi a scendere in campo ...

Tennis - ATP 250 Brisbane 2019 : Kei Nishikori batte in finale il russo Daniil Medvedev dopo due ore di battaglia : Il nipponico Kei Nishikori si aggiudica il torneo ATP di Brisbane: sul cemento australiano il giapponese, testa di serie numero 2, batte in finale il russo Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, dopo due ore di battaglia con lo score di 6-4 3-6 6-2. Per il Tennista asiatico si tratta del dodicesimo titolo in carriera. Comincia subito bene Medvedev, che si procura tre palle break consecutive nel secondo gioco; Nishikori gliele annulla tutte, ma ...

Tennis - ATP 250 Brisbane 2019 : Kei Nishikori e Daniil Medvedev in finale nel Queensland : Saranno Kei Nishikori e Daniil Medvedev a giocare la finale dell’ATP 250 di Brisbane. Il giapponese e il russo, teste di serie numero 2 e 4 nel Queensland, hanno battuto in semifinale i due francesi rimasti, rispettivamente Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga. Due i precedenti tra i finalisti, entrambi nel 2018: a Monte Carlo vinse il nipponico, a Tokyo il moscovita. Nishikori e Chardy rimangono in equilibrio per i primi quattro giochi del ...

Tennis - ATP 250 Pune 2019 : Ivo Karlovic senza età - a quasi 40 anni sfiderà in finale Kevin Anderson : Per Ivo Karlovic l’età è un numero che, semplicemente, non esiste. Il croato raggiunge la finale dell’ATP 250 di Pune (India) battendo il belga Steve Darcis: per trovare, nell’Era Open, un finalista di un torneo più vecchio di lui, che supererà la soglia dei 40 anni fra 54 giorni, bisogna tornare al 1977. Allora il leggendario Ken Rosewall arrivò a giocare l’ultimo atto a Sydney all’età di 42 anni e fu sconfitto da ...

VIDEO Cecchinato-Lajovic - gli highlights della partita : l’azzurro vola in semifinale nell’ATP 250 di Doha : Marco Cecchinato ha conquistato l’accesso alle semifinali del Torneo ATP 250 di Doha. L’azzurro ha sconfitto Dusan Lajovic in due set e si è qualificato al turno successivo dove se la dovrà vedere con il temibile Thomas Berdych sul cemento della capitale del Qatar. Oggi il tennista italiano, salito al numero 18 del ranking ATP, ha sconfitto il serbo con grande autorevolezza. Di seguito il VIDEO con gli highlights di ...

Cecchinato-Berdych - Semifinale ATP 250 Doha 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta : Marco Cecchinato affronterà Thomas Berdych nella Semifinale del torneo ATP 250 di Doha. Il tennista italiano ha sconfitto Lajovic e si è così guadagnato il diritto di affrontare il forte ceco nel match che spalanca le porte sull’atto conclusivo da giocare poi contro il vincente di Bautista-Djokovic. Il siciliano ha incominciato l’anno solare nel miglior modo possibile e ha già ottenuto un risultato importante sul cemento della ...

Tennis - ATP 250 di Doha : Marco Cecchinato ai quarti dopo il ritiro di Pella : Tennis, ATP 250 di Doha: Marco Cecchinato è approdato ai quarti di finale dove affronterà Berankis o Lajovic Marco Cecchinato si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il 25enne palermitano, numero 20 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, sfrutta il ritiro dell’argentino Guido Pella, numero 58 Atp e attende ora il vincente del confronto fra il lituano Ricardas ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Marco Cecchinato ai quarti di finale per forfait dell’argentino Guido Pella : Marco Cecchinato va ai quarti di finale dell’ATP 250 di Doha senza giocare neppure un 15. Il siciliano, vincitore nel match di ieri contro l’ucraino Sergiy Stakhovsky, approfitta del forfait dell’argentino Guido Pella, che si ritira prima di disputare l’incontro di secondo turno del torneo in corso nel Qatar. Cecchinato, in questo modo, guadagna senza sudare i primi quarti di finale nel torneo. È la prima volta nella sua ...

Tennis - ATP 250 Pune 2019 : Simone Bolleli sconfigge Istomin e vola al secondo turno : Simone Bolelli si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Pune, Capodanno vincente per l’azzurro sul cemento indiano dove ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con un doppio 6-4 e al prossimo turno se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar che ieri aveva regolato il moldavo Radu Albot. Si preannuncia un incontro molto difficile per il nostro portacolori che proviene dalle qualificazioni e che dovrà fronteggiare la testa ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Andreas Seppi subito eliminato da Andrey Rublev in due set : Doha non si rivela felice per i colori italiani: dopo Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini, esce di scena anche Andreas Seppi. L’altoatesino, che inizia la nuova stagione da numero 37 del ranking ATP, è stato superato dal russo Andrey Rublev, che ad oggi è numero 68, ma nello scorso febbraio occupava il 31° posto. Il punteggio finale di 7-5 6-1 deriva dal crollo di Seppi nell’ultima fase della partita, durata un’ora e 15 ...