Atletica – Banska Bystrica | Alessia Trost seconda nell’alto | l’azzurra vola a 1 | 94

Atletica – Banska Bystrica : Tamberi - Vallortigara e Trost in gara nel tradizionale meeting slovacco : Gianmarco Tamberi, Elena Vallortigara e Alessia Trost domani in gara a Banska Bystrica Tutti in pedana, c’è Banska Bystrica. Sabato 9 febbraio il tradizionale meeting slovacco riunisce molti dei migliori interpreti del salto in alto e offre agli azzurri Gianmarco Tamberi, Elena Vallortigara, Alessia Trost e Desirèe Rossit il palcoscenico per un nuovo test in preparazione degli appuntamenti stagionali, primo fra tutti gli Europei indoor di ...