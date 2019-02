Affitto con riscatto 2019 | come funziona e differenza col leasing immobiliare

SubAffitto legale in Italia? Come funziona e contratto locazione : Subaffitto legale in Italia? Come funziona e contratto locazione Oggigiorno acquistare un immobile o pagare i canoni di affitto (spesso di non esiguo valore), è difficoltoso per diverse ragioni: crisi economica, condizioni di disoccupazione ecc. Di affitto abbiamo già parlato recentemente, in questo articolo vediamo di capire se, in base alla legge vigente in Italia, il Subaffitto è da considerarsi legale oppure no. Subaffitto: che ...