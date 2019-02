Tony Hadley | “Arisa è una cantante fantastica”

Tony Hadley approda a Sanremo per un duetto speciale con Arisa : Come annunciato ieri, Tony Hadley sarà venerdì 8 febbraio sul palco della 69esima edizione del Festival di Sanremo, per un duetto con Arisa – in gara con il brano “Mi sento bene” – e con la coreografia dei Kataklò. Tony Hadley, conosciuto in tutto il mondo come ex degli Spandau Ballet, pubblicherà nel 2019 il suo attesissimo album da solista, e tornerà in Italia con un nuovo tour in partenza quest’ estate. Tony Hadley, nato e ...