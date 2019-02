repubblica

: Taranto, Arcigay invitata dagli studenti per parlare di sessualità: preside blocca assemblea d'istituto… - cronaca_news : Taranto, Arcigay invitata dagli studenti per parlare di sessualità: preside blocca assemblea d'istituto… - rep_bari : Taranto, Arcigay invitata dagli studenti per parlare di sessualità: preside blocca assemblea d'istituto [news aggio… - continimarco : Taranto, Arcigay invitata dagli studenti per parlare di sessualità: preside blocca assemblea d'istituto… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) La rivolta dei liceali a Martina Franca: "Ilha detto che la scuola non può sostituirsi ai genitori nell'educazione all'affettività". Per tutta risposta glihanno incontrato l'associazione in un bar al termine delle lezioni