Renzi | governo non fa politica estera | fa ridere tutto il mondo

Scontro Francia-Italia - Renzi sta con Macron : 'Mi vergogno' e attacca il governo : La settimana che volge alla conclusione è stata senza dubbio caratterizzata da un deciso inasprimento nei rapporti tra Italia e Francia. Le scaramucce degli ultimi mesi non avevano mai raggiunto il livello di tensione rappresentato dalla scelta francese di ritirare il proprio ambasciatore a Roma. E, a distanza di giorni, non si placano i segnali che raccontano come i rapporti tra l'Italia e la Francia siano ai minimi storici, come mai lo erano ...

Renzi : "Governo sciocco". Berlusconi : "Italia isolata" : La crisi sull’asse Roma-Parigi, con la Francia che ieri ha richiamato il suo ambasciatore in Italia, non fa arretrare di un passo Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha confermato che considera il suo incontro a Parigi con i Gilet gialli, insieme ad Alessandro di Battista, pienamente legittimo. Di Maio rivendica il suo diritto a incontrare alcuni esponenti del variegato movimento di protesta francese proprio in quanto capo politico dei 5 Stelle, ...

Crisi Italia-Francia - Matteo Renzi : “Governo stupido - da cittadino italiano mi vergogno” : Matteo Renzi commenta lo scontro diplomatico tra Italia e Francia: "Come cittadino italiano ed europeo provo vergogna. È stupido andare ad uno scontro diplomatico". A lui si uniscono i senatori del Pd che inviano una lettera di vicinanza all'ambasciatore francese. Anche Maurizio Martina scrive al governo di Parigi, rivolgendosi direttamente a Emmanuel Macron.Continua a leggere

Matteo Renzi : “Governo sta mettendo in ginocchio l’Italia. Con me risultati positivi” : Durissima replica di Matteo Renzi alle accuse di Luigi Di Maio sulle responsabilità rispetto alla fase di recessione che sta colpendo l'Italia. Spiega l'ex Presidente del Consiglio: "I numeri ci dicono chiaramente chi è responsabile di questo sfacelo. La propaganda non può arrivare al punto da negare la realtà".Continua a leggere

Venezuela - Renzi e il ricordo del giovane Armando alla Leopolda : 'Nostro governo vergognoso' : 'Non possiamo far finta di niente, rimanere indifferenti. Le immagini che ci giungono negli ultimi giorni da Caracas mostrano centinaia di migliaia di cittadini Venezuelani manifestare pacificamente ...

Renzi al governo - "fermatevi". E Osho - "ma che stai sulla #seawatch?" : 'Brutte brutte notizie dall'economia italiana, era dal 2013 che non andavamo così male. Meno 0,2% il Pil questo trimestre e sopratutto recessione. Cioé due trimestri di fila col segno negativo. Naturalmente - afferma Matteo ...

Recessione - Renzi : governo M5S-Lega porta l'Italia a sbattere : 'Il governo gialloverde porta l'Italia a sbattere', attacca il Pd dopo che del quarto trimestre 2018 hanno certificato la Recessione tecnica del Paese, anticipata ieri dallo stesso presidente del ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

DIETRO LE QUINTE/ Zingaretti e "l'operazione Calenda" per rottamare Governo e Renzi : La proposta di una lista unitaria alle europee fatta da Carlo Calenda ha smosso le acque nel Pd. E Nicola Zingaretti avrebbe molto da guadagnarci

Renzi avverte gli italiani sul governo : 'Gridavano onestà - ci prendono per il naso' : L'avvento in politica di Matteo Renzi coincise con l'esplosione dei social a livello nazionale ed internazionale. Pur accusando Matteo Salvini di farne abuso, occorre sottolineare come lui fu uno dei primi a veicolare il proprio messaggio politico attraverso Facebook e Twitter, al punto da farsi strada come rottamatore della vecchia politica parlando ai giovani attraverso mezzi che gli erano più familiari. E ancora oggi, che non è più al ...

Renzi : "Questo governo è un palloncino - può scoppiare" : Il Foglio oggi pubblica una lettera di Matteo Renzi che risponde a un'altra lettera pubblicata ieri dallo stesso giornale e firmata da Umberto Contarello, noto scrittore e sceneggiatore (che ultimamente collabora soprattutto con Paolo Sorrentino). Ebbene Contarello ieri aveva coniato il neologismo "vuotanza" che unisce "speranza" e "vuoto". Lo scrittore, in riferimento alla parabola politica di Renzi, ha scritto:"Non è una parola maestosa, ...

Carige - Renzi : 'governo ha fatto bene - un copia-incolla del decreto su Mps' : 'All'epoca ci hanno insultato per quello che facevamo e poi hanno fatto come noi' ,commenta amaro l'ex premier in un'intervista sul Sole 24 Ore. 'Mi piacerebbe che il Pd votasse a favore del decreto ...