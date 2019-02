In Abruzzo | il centrodestra c’è Ma Salvini marca le distanze | “Non traslabile in altre

Voto Abruzzo - il centrodestra si ricompatta; Salvini - Berlusconi e Meloni insieme - i grillini osservano : Il Voto per l’Abruzzo potrebbe mostrare anche a livello nazionale che il centrodestra è ancora saldo è compatto La campagna elettorale per le regionali abruzzesi fa da sfondo a una ritrovata armonia, in realtà solo apparente, all’interno del centrodestra. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni parlano insieme a Pescara, in vista del Voto del 10 febbraio, con il candidato governatore Marco Marsilio. L’ultima volta ...

Salvini dice no al patto dell'arrosticino. Dal centrodestra in Abruzzo la fotografia di una coalizione che non c'è più : Non servono ulteriori indizi per definire quella di Pescara la fotografia di una coalizione che non c'è più. Seduti ai poli opposti dello stesso tavolo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi intervengono alla conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato del centrodestra per le Regionali abruzzesi di domenica. E sebbene i sondaggi diano il senatore di Fratelli d'Italia per favorito, non si ...

Abruzzo - il centrodestra unito si affida al senatore Fdi Marsilio : ... quelli più grandi per garantirne la specializzazione e soprattutto la fruibilità, le lunghe liste di attesa sono anche frutto di queste scelte sbagliate e di una politica delle assunzioni che oggi ...

Il centrodestra si compatta. È sfilata dei big in Abruzzo : 'In campo senza tregua per la vittoria'. I leader del centrodestra 'classico' mettono in campo presenza fisica e impegno politico per conquistare l'Abruzzo. In vista delle elezioni regionali del ...

Abruzzo - Marsilio : "Centrodestra si batte senza tregua" : Marco Marsilio affronta la dirittura finale con ottimismo e cautela: "Il clima è buono, ma non dormiamo sugli allori. Ci battiamo senza tregua ". Lo dice all'Adnkronos lo stesso candidato del ...

"L'Abruzzo sarà un modello per il centrodestra unito" : Roma - Senatore Marco Marsilio, lei è il candidato di centrodestra alla guida della Regione Abruzzo. Qual è il suo legame con questa regione?"Sono figlio e nipote di abruzzesi. È un legame profondo di chi ha un senso di appartenenza, sente e vive le proprie radici e vuole coltivarle, facendo qualcosa di concreto".Solitamente si utilizza la platea locale per fare il grande salto verso il Parlamento. Lei da senatore si mette in discussione per ...

Sondaggi elettorali Swg : Abruzzo - sfida tra centrodestra e M5S : Sondaggi elettorali Swg: Abruzzo, sfida tra centrodestra e M5S Il primo appuntamento elettorale del 2019 per la politica italiana si terrà il 10 febbraio con le regionali abruzzesi. Secondo un Sondaggio Swg commissionato da Fratelli d’Italia, il candidato della coalizione di centrodestra, Marco Marsilio, sarebbe in vantaggio sugli sfidanti e raccoglierebbe un consenso che va dal 35 al 39%. Subito dietro Sara Marcozzi, sostenuta dal ...

Regionali in Abruzzo - la Lega ritrova l'alleanza con il centrodestra - contro i 5 stelle - : Marsilio è appoggiato da sei liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Azione Politica, Popolo della Famiglia - Popolari per l'Italia, Udc-Dc-Idea. sei regioni al voto nel 2019 12 dicembre 2018 ...

Il centrodestra in Abruzzo si è già rotto e ha perso il centro - tra mogli - veti e riciclati : Sembra quasi uno sciolingua: il centrodestra in Abruzzo ha già perso il centro. La storia è un classico intreccio di familismo, veti e gelosie. E doppia morale, con la Lega che imbarca riciclati, ma mette il veto su quelli altrui. E pure di un candidato presidente che non riesce a tenere unita la coalizione, il giorno in cui si depositano le liste in Corte D'Appello. Figuriamoci, ironizza qualcuno anche di quelli che lo sostengono, ...

Prime previsioni elettorali in Abruzzo : centrodestra davanti - M5S insegue - tracollo del PD : Domenica 10 febbraio si voterà per le elezioni regionali in Abruzzo. È solo il primo degli appuntamenti elettorali che si terranno anche in altre parti d'Italia, fino alle elezioni europee di maggio 2019. I candidati che si contendono la corsa per la presidenza della regione Abruzzo sono in tutto quattro, i seguenti: Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle; Marco Marsilio sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia; Giovanni Legnini ...

Regionale Abruzzo - Marco Marsilio è il candidato del Centrodestra : L'Aquila - I leader del Centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, hanno dato il via libera ufficiale alla candidatura di Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia, alla presidenza della Regione Abruzzo per le elezioni del 10 febbraio 2019. "Il senatore Marsilio - recita una nota - è stato concordemente ritenuto il più idoneo a dare risposte adeguate alle attese della sua regione dopo i ...

Abruzzo - centrodestra candida Marsilio : Via libera ufficiale del centrodestra alla candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo. Lo hanno deciso i leader Silvio Berlusconi, ...