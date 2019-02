Nuovo BTP 30 anni scadenza settembre 2049 | tutti i numeri MEF

Ordini record per oltre 41 miliardi per il Nuovo BTP a 30 anni : Milano, 6 feb., askanews, - Ordini boom per oltre 41 miliardi di euro per il collocamento sindacato del nuovo Btp del Tesoro a 30 anni, che si è chiuso a 8 miliardi. E' quanto si apprende da fonti ...

Spread Btp Bund : perchè conviene prepararsi ad un Nuovo aumento : Se i segnali che arrivano dall'Eurozona, contro la quale l'Italia si è imbarcata in una guerra, non sono positivi, quelli che giungono dal mondo non sono da meno. A novembre 2018, infatti, il ...

MEF - mandato per l'emissione di un Nuovo BTP 30 anni : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Goldman Sachs Int. Bank il mandato per il collocamento ...

Nuovo BTP a 30 anni : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Goldman Sachs Int. Bank il mandato per il collocamento ...

Nuovo BTP a 30 anni in arrivo - Tesoro dà mandato a banche per collocamento sindacato : Italia al lavoro per l'emissione di un Nuovo BTP trentennale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a un pool di banche, Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Goldman Sachs Int. Bank, il mandato per il collocamento ...

Bond oggi : Btp - meglio il Nuovo 2035 o il vecchio 2028? : Una differenza del 43,7% potrebbe incidere fortemente in presenza di future notizie riferite a movimenti di politica monetaria in ambito Bce. Di sicuro una sola seduta non è significativa per ...

Banche di Nuovo sotto tiro ma piace il Btp 15 : Il ministero dell'Economia ha incaricato Barclays, Citi, Hsbc, JP Morgan e UniCredit di guidare il collocamento del nuovo titolo tramite sindacato. Il varo dell'emissione con scadenza primo marzo ...

MEF - emissione di un Nuovo BTP 15 anni : Il Tesoro sta preparando l'emissione di un BTP a 15 anni. In particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, ha affidato a Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France

MEF - emissione di un Nuovo BTP 15 anni : Il Tesoro sta preparando l'emissione di un BTP a 15 anni . In particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, ha affidato a Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.A il mandato per il collocamento sindacato di un ...

Ministero dell'Economia - emissione di un Nuovo BTP 15 anni : 14/01/2019 15:39 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.A il mandato per il collocamento sindacato ...