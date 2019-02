L' Eredità | Diego Fanzaga eliminato e i telespettatori minacciano Insinna | Da

L'Eredità - Flavio Insinna travolto dai sospetti. Diego eliminato - "tutto studiato a tavolino. Vergogna" : Mai come oggi tra chi segue L'Eredità la parola d'ordine è "vergogna". Esce il campioncino Diego Fanzaga, amatissimo a casa, e i telespettatori si ribellano esprimendo delusione, frustrazione e sospetti su Twitter. Nel mirino, come sempre, finiscono Flavio Insinna e gli autori del quiz preserale di

L'Eredità - una Caporetto in studio. Brutto sospetto su chi ha sconfitto Diego Fanzaga : qualcosa non torna : "Una Caporetto" a L'Eredità. Sconcerto tra i telespettatori per la sconfitta del campioncino da record Diego Fanzaga, assai amato a casa. Ma come in ogni puntata che si rispetti, a maggior ragione quella andata in onda giovedì 7 febbraio passerà alla storia come "il grande complotto". Leggi anche: I

L'Eredità - dramma in studio : il campione Diego Fanzaga fatto fuori - il tracollo di Flavio Insinna : Clamoroso colpo di scena a L'Eredità: il campioncino Diego Fanzaga cede lo scettro e va a casa. Il personaggio più chiacchierato della stagione del quiz preserale di Raiuno viene sconfitto da un altro giovane, Carmine, e raccoglie il saluto quasi commosso di tanti telespettatori su Twitter. La punta

I sospetti su Diego - il campione de L'Eredità : Vince un po' troppo : Non c'è pace per Diego Fanzaga. Il giovane campione de L'Eredità, il programma pre-serale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, continua ad essere nel mirino di molti spettatori ed utenti social perché ...

L'Eredità - il drammatico errore di Diego : lo sfondone sulla grammatica che fa crescere i sospetti : Fermi tutti: anche il campioncino-campionissimo Diego Fanzaga sbaglia. Siamo ovviamente a L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna , dove ormai da molti giorni il mattatore è Diego. ...

L'Eredità - l'ultimo terrificante sospetto su Diego Fanzaga : 'Avete notato che gli altri concorrenti...' : Siamo ormai a diverse migliaia di euro: si parla dei premi incassati da Diego Fanzaga a L'Eredità . Il campioncino continua a spopolare al quiz di Flavio Insinna su Rai 1, dove si è riconfermato ...

“Ecco come gli suggeriscono le risposte”. L’Eredità - pesanti accuse a Diego : Ormai lo conoscono tutti: Diego Fanzaga è la nuova stella de L’Eredità. Il giovane docente di lettere in carriera ha fatto breccia nel cuore del pubblico non solo per la sua bravura, ma anche per la sua faccia da bravo ragazzo e per i suoi modi pacati. Le ragazze, poi, hanno proprio perso la testa per lui perciò, quando Flavio Insinna, a fine puntata, qualche giorno fa, ha invitato la fidanzata del campione a salire sul palco, la delusione è ...

L’Eredità - colpo di scena : ecco perché vince sempre Diego Fanzaga : L’Eredità ormai ha una stella. Si chiama Diego Fanzaga, è un giovane docente di lettere in carriera e sta sbancando le casse del quiz show di RaiUno. Per la precisione Fanzaga si è portato a casa un totale di 162.500 euro. Per la precisione ha vinto nella puntata del 28 gennaio, in quella del 31 e anche in quella del 3 febbraio. Il campioncino coi lobi dilatati è molto amato dal pubblico per via della sua “faccia pulita” da bravo ragazzo e per i ...

L'Eredità - ecco perché Diego vince sempre : la pesantissima verità sul campione di Flavio Insinna : Diego Fanzaga è per la terza volta campione a L'Eredità . Il concorrente, giovane docente di lettere in carriera, in sole tre serate, rispettivamente quelle del 28 gennaio, 31 gennaio e 3 febbraio, ha ...

Diego Fanzaga - il campione sbanca ghigliottina (e ascolti) dell’Eredità : Diego Fanzaga - L'eredità A L’Eredità c’è un nuovo super campione: il suo nome è Diego Fanzaga ed ha già sbancato tre volte il gioco finale della ghigliottina. Laureato in Lettere, il giovane lavora attualmente come professore ed è presente da dieci puntate nel quiz condotto da Flavio Insinna. La sua prima apparizione risale al 26 gennaio 2019. Il montepremi portato a casa dal concorrente ammonta, ad oggi, a 162.5000 euro, ...

L'Eredità - finisce malissimo per Diego? 'Vado a denunciare' - caos al quiz di Flavio Insinna : Ormai è ossessione pura, quella nutrita dal pubblico che segue L'Eredità su Twitter nei confronti di Diego Fanzaga , il giovane campioncino sospettato di essere aiutato, e parecchio, dagli autori del ...

Diego Fanzaga : anni - fidanzata e orecchini. Chi è | L’Eredità : Diego Fanzaga: anni, fidanzata e orecchini. Chi è | L’Eredità Diego Fanzaga è uno dei campioni più di successo della storia de L’Eredità, noto quiz a premi del preserale di Rai 1. Non è solo la sua bravura ad averlo fatto conoscere al grande pubblico. Infatti, anche il suo bell’aspetto sembra aver conquistato una larga fetta delle spettatrici del programma. Diego Fanzaga: il campione in carica Fanzaga ha già vinto, avendo ...