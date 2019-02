Il crollo in Borsa indica il futuro di Fca

Tim : crollo senza fine in Borsa - -7% - - scivola fino a 0 - 441 euro : Milano, 22 gen., askanews, - Tracollo senza fine per Tim in Borsa. Le azioni del gruppo accelerano sempre più al ribasso, lasciando sul terreno il 7% e arrivando a sprofondare fino a 0,441 euro, nuovi ...

Banca Carige - altro crollo in Borsa : missione alla Bce per salvare l'istituto a un passo dal fallimento : Banca Carige ha perso il 18,75% a fine seduta, nel primo giorno di scambi alla Borsa di Milano dopo il mancato via libera all'aumento da 400 milioni in assemblea. La capitalizzazione della Banca, con un' azione che vale 0,0013 euro, il nuovo minimo storico, è scesa così a circa 71 milioni di euro. C

Le condanne al clan Spada e il crollo della Borsa americana per lo shutdown : DALL'ITALIA Slitta il maxiemendamento sulla manovra al Senato. Verrà presentato in Aula domani alle 14, e le dichiarazioni di voto inizieranno dalle 20 e 30. Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha detto: “Il governo pensa che il Senato sia il suo zerbino. E’ una vergogna: sono contr

Il crollo di valore in Borsa rilancia l'ipotesi Deutsche-Commerzbank : ... proprio Scholz ha detto che il Paese ha bisogno di campioni bancari tedeschi per servire i colossi dell'industria tedesca nel mondo. Per rafforzare le due banche all'interno dei confini nazionali, ...