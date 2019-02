I Simpson rinnovati per altre due stagioni | supereranno i 700 episodi

I Simpson rinnovati per altre due stagioni fanno la storia della tv : è record di episodi : La notizia è ora ufficiale: I Simpson rinnovati per altre due stagioni. La serie animata creata da Matt Groening tornerà per la trentunesima e trentaduesima stagione, un vero record per un prodotto televisivo che raggiungerà così i 700 episodi. La notizia giunge direttamente dal press tour dei TCA, dove la Fox ha annunciato le novità sul suo palinsesto. In realtà, le voci del possibile rinnovo de I Simpson circolavano da diverse settimane. ...