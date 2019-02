Germania | record di biglietti venduti per la prima metà della stagione

Migranti - in Germania record espulsioni : 20.05 In Germania il 2018 è stato l'anno record di espulsioni di Migranti verso altri Paesi Ue, ed il primo anno dal 2015 in cui sono stati mandati indietro più Migranti di quanti ne siano stati accolti. Sono i dati forniti nella Conferenza stampa del governo a Berlino. Principale destinazione delle espulsioni l'Italia (uno su tre). Nel 2017 i repinti erano il 15,1%, saliti a 24,5% l'anno scorso. 9.209 i casi di trasferimenti nei Paesi di ...

Espulsioni record di migranti da Germania - uno su tre chiede asilo in Italia - : L'anno scorso le autorità tedesche non hanno inviato nessun migrante in Ungheria, dove il premier Viktor Orban persegue una politica migratoria molto rigida e contraria alle direttive di Bruxelles. ...

Droni su aeroporti : in Germania record di interruzioni dei voli nel 2018 : In Germania il numero di interruzioni dei voli a causa dei Droni ha raggiunto il massimo storico nel 2018: lo ha reso noto l’autorità di controllo del traffico aereo tedesco. Il service provider tedesco DFS, che gestisce il traffico aereo militare e civile, ha dichiarato di aver registrato 158 interruzioni l’anno scorso, un aumento dell’80% rispetto al 2017, quando sono state registrate 88 interruzioni. I maggiori disagi si ...

La Germania rallenta : +1 - 5% nel 2018 ma recessione evitata. Surplus di bilancio record : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Germania : calo record disoccupazione 2018 : ANSA, - BERLINO, 4 GEN - Il tasso di disoccupazione, nel 2018, in Germania, è calato a un livello record dalla Riunificazione, raggiungendo il 5,2%, con una contrazione dello 0,5% rispetto al 2017, ...