Fca chiude il 2018 con risultati da record ma abbassa le stime per il 2019 e

BORSA MILANO chiude male - su minimi seduta - Fca cede 12 - 2% - giù banche - media : ... a causa di un report di Moody's che valuta come fattore negativo per il merito di credito delle banche italiane l'ingresso dell'economia in recessione tecnica. ** L'indice FTSE Mib termina in ...

Emissioni diesel - Fca - 800 milioni di dollari per chiudere la causa negli Usa : Il gruppo Fiat Chrysler dovrebbe pagare più di 700 milioni di dollari per chiudere la causa civile avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla presunta istallazione di software illegali per il controllo delle Emissioni su migliaia di veicoli diesel. L'accordo, secondo la stampa americana, dovrebbe essere annunciato già oggi dopo le indiscrezioni di ieri su un'imminente chiusura delle trattative in corso da ormai diversi ...

Multa salata per Fca : quasi 700 milioni per chiudere il caso dieselgate : Fca dovrà pagare una Multa salatissima per chiudere la partita riguardante la violazione delle leggi americane sulle emissioni diesel. L'importo sarà tra i 650 e i 700 milioni di dollari. Questo è il succo di un accordo che la casa automobilistica ha sottoscritto con le autorità di Washington.L'indagine e la MultaL'indagine federale sul dieselgate, che coinvolgeva la società del Lingotto, era scattata nel gennaio del 2016. L'EPA (ente federale ...

Emissioni - Fca pagherà 650 milioni di dollari per chiudere l'inchiesta americana : Ma nonostante tutto il peso del contenzioso dello scandalo diesel in pochi anni è riuscita a ripartire e a ritornare ai primi posti nella classifica per auto vendute nel mondo.

Fca - grazie a Jeep e Ram in Usa gruppo chiude 2018 a +9%. GM - Ford e Toyota ai primi 3 posti : NEW YORK - Il gruppo FCA esce vincitore dalla sfida commerciale del 2018 negli Stati Uniti, chiudendo l'anno al quarto posto nel mercato con 2.235.204 immatricolazioni alle spalle di GM, Ford e...

Fca chiude l'anno a gonfie vele in America - per Ford e GM il 2018 è in calo : Performance positiva nel 2018 per Fca sul mercato Americano: a dicembre l'azienda incornicia un anno molto positivo e guarda al 2019 con ottimismo, visto che il lancio sul mercato di Jeep Gladiator si avvicina. Con 2.246.000 veicoli immatricolati nel corso di quest'anno, Fca è ancora il quarto costruttore negli Stati Uniti, capace però di un incremento delle vendite del +8,4% sul 2017. Al terzo posto figura Toyota Motor Sales Usa, capace di ben ...

Fca chiude 2018 con -10 - 41% di immatricolazioni : -1 - 10% a dicembre : Il gruppo Fca chiude il 2018 con un calo del 10,41% delle immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Nell'ambito dei dodici mesi si sono registrate 499.546 vendite contro le 557.607 del periodo ...