ilnapolista

: Ceferin dalla parte di Ancelotti: «Cori razzisti? Arbitro sospenda la gara» - SSCNapoliNews : Ceferin dalla parte di Ancelotti: «Cori razzisti? Arbitro sospenda la gara» - napolista : Ceferin dalla parte di Ancelotti: «Cori razzisti? Arbitro sospenda la gara» «Dobbiamo ascoltare l’opinione delle fo… - Dalla_SerieA : Uefa, Ceferin 'non ci sarà Sup -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) «Comportamenti inaccettabili» In caso di«la mia opinione personale è che debba essere l’a interrompere la partita, la decisione deve essere assunta all’interno dello stadio». Il presidente della Uefa, Aleksander, appena rieletto insiste sulla sua posizione in merito aidurante le partite. «La sicurezza è molto importante e ovviamente dobbiamo ascoltare l’opinione delle forze dell’ordine e di sicurezza. Ma ancora una volta dobbiamo dimostrare che certi comportamenti sono inaccettabili», ha aggiuntoLa posizione è null’altra che quella di Carloche in tempi non sospetti sollevò un dibattito internazionale all’indomani dei corsia Koulibaly. Con il risultato che in Italia molti lo hanno criticato ma il presidente dell’Uefa sostiene la sua battaglia.L'articolo...