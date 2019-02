Voglio rinascere un cavallo con quel pis La gaffe della Rodriguez

ilgiornale

: RT @effoortless: Pensieri: voglio rinascere ambra angiolini - giudifish : RT @effoortless: Pensieri: voglio rinascere ambra angiolini - East_10 : @Arkos71 Se rinasco voglio rinascere #berni - FrontpagepostIt : RT @AssiaVonNeumann: Voglio rinascere con le gambe della Bertè e la SIAE di Baglioni. #Sanremo2019 -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Ceciliae Belennon si fermano mai. Non bastano i programmi televisivi e sfilate, le due bellissime argentine hanno anche la loro linea di moda Me Fui. Un gran successo da quando l'hanno lanciata qualche anno fa, ma ora arriva un backstage dell'ultima campagna. Belen e Checu si trovano su una splendida di Fuerteventura. In bikini le due bellocce si fanno fotografare e si muovono sexy. Poi compare il. Il tanto desiderato. Desiderato sia da Belen che da Cecilia. Ma proprio qui arriva il commento piccantissimoChechu."dire che in un'altra vita vorrei essere uncome questo. Con il pisello fuori. Eh si", esclama Ceciliaindicando le parti intime del. Non c'è bisogno di dire che i commentatori non si sono tenuti niente in bocca e hanno iniziato a sparare sentenze. Non sono tanto le parole di Cecilia ad aver scatenato ...