Serie C | format da rivedere | oggi si attende l' esclusione di Matera e Pro Piacenza

Le notizie del giorno – Format Serie B - svolta nelle ultime ore : Le notizie del giorno – Nella giornata di mercoledì su CalcioWeb vi avevamo anticipato la decisione del Consiglio Federale sul Format del campionato di Serie B, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale. “All’esito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna è stata deliberata la modifica del Format della Serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club. Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria ...

Format Serie B - tutto come anticipato : il comunicato ufficiale su promozioni - playoff e retrocessioni : Nella giornata di ieri su CalcioWeb vi avevamo anticipato la decisione del Consiglio Federale sul Format del campionato di Serie B, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale. “All’esito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna è stata deliberata la modifica del Format della Serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club. Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria che prevede per la stagione ...

Calcio - Serie B a 20 squadre : varato il nuovo format - previste 5 promozioni dalla C : Rivoluzione nel Calcio italiano, il Consiglio Federale ha infatti varato il format per la prossima Serie B che sarà a 20 squadre con cinque promozioni dalla Serie B per integrare l’organico (sono previste quattro retrocessioni per la stagione attualmente in corso). La FIGC ha operato questa decisione con il solo voto contrario dei calciatori, la Lega B e la Lega Pro hanno infatti trovato l’accordo per salire a quota 20 dopo il ...

Serie B - la Figc delibera il format a 20 squadre dal 2019/2020 : Previste anche norme transitorie per quanto riguarda le promozioni dalla Serie C e le retrocessioni in Serie D, al fine di integrare il numero di società. L'articolo Serie B, la Figc delibera il format a 20 squadre dal 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le notizie del giorno – Le indiscrezioni sul format di Serie B : Le notizie del giorno – L’ultima estate è stata caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, non sono mancati i ribaltoni ed i colpi di scena sul format tra sentenza, ricorsi, ripescaggi e riammissioni. Diverse squadre hanno tentato il salto di categoria attraverso il ripescaggio, stiamo parlando di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara, Siena mentre l’Entella ha chiesto la riammissione, nulla da fare alla fine con la ...

Format Serie B - le indiscrezioni : ecco tutte le ipotesi tra promozioni e ripescaggi al vaglio del Consiglio Federale. Le anticipazioni sui playoff : Format Serie B – L’ultima estate è stata caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, non sono mancati i ribaltoni ed i colpi di scena sul Format tra sentenza, ricorsi, ripescaggi e riammissioni. Diverse squadre hanno tentato il salto di categoria attraverso il ripescaggio, stiamo parlando di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara, Siena mentre l’Entella ha chiesto la riammissioni, nulla da fare alla fine con ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali Serie P e Q uniformati. Il rimborso : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie P e Q uniformati. Il rimborso rimborso buoni fruttiferi P e Q, quando è uguale I titolari di buoni fruttiferi postali sottoscritti negli anni Settanta-Ottanta si trovano spesso costretti a ricorrere ad assistenza legale nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Il rimborso degli interessi dimezzato sui buoni, che contrasta le aspettative dei clienti in buona fede, i quali si aspettano invece una ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 14ma giornata di Serie A1 : Christian Napolitano in formato europeo per l’Ortigia : Sabato scorso è iniziato il girone di ritorno della Serie A1 di Pallanuoto, con un turno che ha visto continuare a vincere le tre grandi forze del massimo campionato italiano. Diversi azzurri si sono messi in mostra con prestazioni da almanacco o gol pesanti, andiamo a scoprire chi sono stati i cinque migliori. Gonzalo Echenique (Pro Recco): derby ligure col Bogliasco a senso unico e l’attaccante mancino classe 1990 cala la cinquina ...

Lega Pro - il presidente Ghirelli ha parlato del format della Serie B : “Al momento si va a 22 con i ripescaggi” : Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato del formato del prossimo campionato di Serie B “Al momento si va a 22 e si va ai ripescaggi. Se poi la B, cosa che mi sembra difficile, ci chiederà di andare al format a 20 squadre con 5 promozioni per la Lega Pro, a compimento e risarcimento del disastro di agosto, in ossequio alla firma sulle riforme data da Gravina, siamo d’accordo“. E’ quanto ...

Serie B - Ghirelli : «Ok il format a 20 squadre con 5 promozioni dalla C» : Il presidente della Lega Pro ha spiegato che se la Serie B dovesse optare per quel format, la Serie C sarebbe d'accordo. L'articolo Serie B, Ghirelli: «Ok il format a 20 squadre con 5 promozioni dalla C» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - i club votano all’unanimità il format a 18 squadre : La riduzione del format è stata deliberata all’unanimità da parte delle società presenti, contrarie a qualsiasi decisione in materia di ripescaggi. L'articolo Serie B, i club votano all’unanimità il format a 18 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gravina-Balata - scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B : Lo scontro tra Figc e Lega Serie B sul format del torneo cadetto continua. "Vanno confermate le promesse fatte in campagna elettorale", l'attacco di Balata. L'articolo Gravina-Balata, scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rinviate a gennaio le discussioni sul format della Serie B : Durante l'Assemblea di Lega B è stato approvato il bilancio 2017/2018 e si è parlato di seconde squadre e del format del campionato cadetto. L'articolo Rinviate a gennaio le discussioni sul format della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Format dei campionati - le proposte di Ghirelli per Serie B e Serie C : Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato delle proposte legate ai nuovi Format di Serie B e C che intende presentare in Consiglio federale. L'articolo Format dei campionati, le proposte di Ghirelli per Serie B e Serie C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.