Real Madrid | la rivelazione di Bale | “non ho più parlato con Zidane | non eravamo migliori

Diretta Barcellona-Real Madrid ore 21 : come vederla in tv e probabili formazioni : BARCELLONA - Barcellona e Real Madrid si affrontano al Camp Nou per la gara d'andata delle semifinali di Copa Del Rey. I blaugrana sono arrivati a questa sfida dopo aver ribaltato il discorso ...

Real Madrid - Bale su Zidane : 'Non ci parliamo dalla finale di Champions League' : Insieme hanno vinto tanto, tantissimo. Eppure adesso i due nemmeno si parlano più. Tra Gareth Bale e Zinedine Zidane , ex allenatore del Real Madrid , qualcosa si è rotto dopo il successo dell'ultima ...

Inter - idea Kroos a centrocampo : può partire una trattativa col Real Madrid (RUMORS) : L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato, visto che uscirà dal settlement agreement e, dunque, sarà libera dai paletti imposti dal fair play finanziario. Uno dei principali obiettivi sarà quello di rinforzare il centrocampo, che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, anche a causa del mancato apporto di Radja Nainggolan, che doveva essere il fiore all'occhiello della scorsa ...

E' sempre Barcellona-Real Madrid - il Clasico si fa in tre : La saga infinita Barcellona-Real Madrid accenderà la Spagna calcistica e non solo, aggiungendo, da domani al 3 marzo, tre capitoli all'eterno dualismo. Sportivamente crudele e barocco, il 'Clasico'...

Barcellona-Real Madrid Coppa del Re : Messi a rischio Vinicius titolare : Barcellona-Real Madrid Coppa DEL RE – Torna domani il ‘Clasico’ di Spagna, la sfida tra Barcellona e Real Madrid che va avanti da oltre 90 anni. I blaugrana ospiteranno i blancos al Camp Nou per la gara di andata delle semifinali di Coppa del Re, la prima di tre partite tra le due formazioni da […] L'articolo Barcellona-Real Madrid Coppa del Re: Messi a rischio Vinicius titolare proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Coppa del Re - domani il primo Barcellona-Real Madrid - il Clasico si fa in tre : La saga infinita Barcellona-Real Madrid accenderà la Spagna calcistica e non solo, aggiungendo, da domani al 3 marzo, tre capitoli all'eterno dualismo. Sportivamente crudele e barocco, il 'Clasicò ...

Barcellona-Real Madrid - Coppa del Re : la partita in diretta streaming domani su DAZN : Super semifinale di Coppa nazionale domani sera in Spagna con Barcellona-Real Madrid, 49 Coppe del Re in campo (30 Barcellona, 19 Real Madrid), ad aprire il tabellone delle sfide di andata e anche la serie di tre incontri ravvicinati in un mese tra le due squadre. Alla gara di domani faranno infatti seguito il match di ritorno in programma il 27 febbraio a Madrid e quello di campionato che andrà in scena tre giorni dopo ancora al Santiago ...

Real Madrid - si torna al passato : la maglia away 2019-20 sarà blu : anticipazioni seconda maglia Real Madrid 2019-2020. Siamo ormai oltre il giro di boa di questa stagione e i club sono già al lavoro da qualche tempo con i rispettivi sponsor tecnici per predisporre le divise delle maglie che saranno indossate nell’annata 2019-20. Tra i più attesi c’è il Real Madrid, una delle squadre che per […] L'articolo Real Madrid, si torna al passato: la maglia away 2019-20 sarà blu è stato Realizzato da ...

Real Madrid - Solari : Sarà divertente affrontare il Barcellona per tre volte : ROMA - 'Sarà divertente affrontare il Barcellona per tre volte in poche settimane. Dovremo dare il meglio di noi. Il 'Clasico' è una partita di grande rivalità, come lo sono Inter-Milan, Boca-River, ...

Pronostico Barcellona vs Real Madrid - Copa del Rey 06-02-2019 e Analisi : Copa del Rey, semifinali di andata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Real Madrid, mercoledì 6 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Real Madrid, mercoledì 6 febbraio. El Clásico in semifinale di Copa del Rey. Mercoledì sera, nella cornice del Camp Nou, Barcellona e Real Madrid si sfidano nell’andata delle semifinali. Le due formazioni sono separate in campionato da otto lunghezze e proveranno ad aggiudicarsi ...

Stampa spagnola - Modric chiuderà la carriera al Real Madrid : Luka Modric vuole chiudere la carriera al Real Madrid. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, secondo cui il 33enne croato che sembrava intenzionato a chiedere la cessione la prossima estate e sul ...

Niente Inter nel futuro di Modric - la stampa spagnola sicura : il croato pronto a rinnovare con il Real Madrid : Il centrocampista croato, in passato vicino all’Inter, sarebbe vicino a rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid Luka Modric vuole chiudere la carriera al Real Madrid. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, secondo cui il 33enne croato, che sembrava intenzionato a chiedere la cessione la prossima estate e sul quale c’era il forte Interessamento dell’Inter, vorrebbe ora rinnovare il suo contratto con le ...

Real Madrid-Alaves 3-0 : Grazie al contributo di tre differenti goleador, il Real Madrid ha superato nettamente l'Alaves con il risultato di 3-0. Benzema è riuscito a Realizzare l'unico gol del primo tempo al 30° minuto. Nel ...

Calciomercato Juventus - offerta di 45 milioni al Real Madrid per Marcelo (RUMORS) : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte nella prossima sessione estiva e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Sarebbe stata proposta un'offerta di 45 milioni di euro e un cospicuo ingaggio annuale. Il giocatore è stato seguito da tempo dalla Juventus e sarebbe potuto arrivare la ...