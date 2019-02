Probabili formazioni Lazio-Empoli, 07-02-2019

lanotiziasportiva

Serie A: Lazio Empoli, probabili formazioni. Iachini: 'Abbiamo identità ma pochi risultati'

(Di giovedì 7 febbraio 2019), Serie A 07/02/A causa della partita del “6 Nazioni” di rugby in scena sabato allo stadio Olimpico tra Italia e Galles, i biancocelesti saranno costretti a scendere in campo contro l’giovedì 6 febbraio.QUI- Oltre allo squalificato Parolo, Inzaghi dovrà rinunciare al suo attaccante principe, Ciro Immobile, fermato da un problema muscolare. Stringeranno i denti Luis Alberto e Correa, ma restano in preallarme Cataldi e Durmisi, che agiranno a supporto dell’unica punta arruolabile, Caicedo. Tornerà Milinkovic Savic dalla squalifica al fianco di Leiva, a destra ballottaggio tra Marusic e Romulo, che oggi ha fatto le visite mediche.QUI- Pochi dubbi per Iachini nel suo 3-5-2. La Gumina potrebbe tornare in panchina, mentre al fianco di Caputo si giocano il posto Farias e Oberlin con l’ex Cagliari ...