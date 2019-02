“Non è finita finché non è finita” La battaglia del medico Lorenzo nel suo appello per

Coppa Davis - Italia avanti 2-0 sull’India ma Barazzutti non abbassa la guardia : “Non è ancora finita” : Coppa Davis, Seppi e Berrettini hanno vinto entrambi i match della giornata di oggi portando dunque in vantaggio l’Italia sull’India per 2-0 “E’ andata bene, una giornata in cui tutte le cose si sono messe come speravamo“. E’ soddisfatto per la partenza degli azzurri nella sfida di Coppa Davis contro l’India il capitano azzurro Corrado Barazzutti. Nonostante il 2-0 conquistato da Seppi e Berrettini ...

Tav - Renzi contro Toninelli : “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” : “Sulla Tav non esiste la possibilità di fermarsi. Toninelli mente o magari non le sa queste cose… Se la Lega si ferma sulla Tav è finita”. Così Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Tav, Renzi contro Toninelli: “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sci alpino - stagione finita per Peter Fill : “Non mi arrendo - voglio andare ai Mondiali 2021 a Cortina” : Peter Fill ha messo la parola fine alla sua stagione 2018-2019, ma non si arrende: il 36enne ha scelto di fermarsi e dire basta al termine alcuni mesi davvero travagliati per il suo fisico, iniziati con un problema muscolare dopo i Giochi Invernali e proseguiti peggio dopo la caduta di Beaver Creek, che gli ha causato problemi alla schiena non ancora superati. Al sito federale l’azzurro ha dunque dichiarato: “Per questa stagione mi ...