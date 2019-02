Leonardo Bonucci | papà per la terza volta | è nata Matilda

Bonucci racconta il nuovo Leonardo : “adesso sono un uomo migliore” : Leonardo Bonucci si è aperto in una lunga intervista nella quale ha parlato della propria personalità ed anche delle ambizioni bianconere “ sono maturato, sono molto più razionale e meno istintivo. Le esperienze ti fanno crescere e io ne ho vissute di forti sia dentro che fuori dal campo. Oggi credo di essere un uomo migliore, sicuramente diverso da quello che ero in passato“. Leonardo Bonucci si confessa ai microfoni di Sky ...

Leonardo Bonucci - messaggio educativo su Instagram : 'Usate i social solo per fare gli auguri' : Sarà un santo Stefano in campo quello della Serie A. Novità praticamente assoluta per il nostro calcio e per quasi tutti i calciatori. Che, però, nonostante gli allenamenti, i ritiri e le riunioni ...