Karamoh | il Bordeaux sospende l' ex Inter | ' Comportamento inappropriato e inaccettabile'

Inter - Karamoh sta stupendo tutti : il Bordeaux vorrebbe tenerlo - c'è anche il Nizza : Uno dei giocatori che ha lasciato l'Inter nell'ultima sessione di calciomercato, in estate, negli ultimi giorni di agosto, è l'attaccante francese, Yann Karamoh. Non trovando spazio a Milano, chiuso anche dall'arrivo di Keita Balde e Matteo Politano, il giocatore è stato ceduto in prestito in Francia, al Bordeaux, per permettergli di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto avrebbe fatto al servizio di Luciano Spalletti. L'Inter, ...