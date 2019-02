huffingtonpost

E Bisio è scivolato anche sul Passerotto

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Last but not least in una serata rattrappita e faticosa per Sanremo 2019, Claudionel monologo della riabilitazione politica del divo Claudio Baglioni èsui miti scolpiti dell'augusto cantante. Intonando Sabato Pomeriggio l'ha datata al 1974. Errore, è dell'anno dopo. Sussulti sul divano di ben svegli ultracinquantenni che a quella canzone, ma nel '75, tengono legati adolescenziali ricordi amorosi. Ma come, proprio quell'anno lì, che ha contato molto per me, per noi, e oggi dicono che era l'anno prima... Ma sto rincoglionendo, no, non è possibile, con Sabato Pomeriggio tutto è cominciato... dì, dillotu, cara..., con uno sguardo incredulo al televisore. Nel '74 sospiravo con E tu e mai di sabato pomeriggio...se era estate.MPerè iniziato sempre di Sabato Pomeriggio, ma nel luglio dell'anno prima. ...