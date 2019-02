ilfogliettone

: Domenica il M5s ci riprova con Sara Marcozzi: se vinco decapito Asl - - ilfogliettone : Domenica il M5s ci riprova con Sara Marcozzi: se vinco decapito Asl - - egopor : RT @vitocontesi: Domenica ci sono Elezioni #Abruzzo che secondo me sono importantissime! Se come prevedo e non solo io...il #M5s crollerà e… - peppealbi : RT @luigivanti: Buongiorno e buona domenica. Farò adirare gli amici 5s, pazienza,ma non posso non scrivere quello che penso.Non è’ insultan… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) E' alla sua seconda esperienza, scelta come nella passata tornata elettorale, candidata presidente del Movimento 5Stelle alle elezioni regionali del'Abruzzo. All'avvocato di Chieti, che ha studiato a Teramo e vissuto anche a Pescara, città della madre, dovesera attenderà i risultati nella sede di via Nicola Fabrizi, il MoVimento si affida per tentare di conquistare in solitaria il Governo dell'Abruzzo, bissando l'exploit delle politiche di un anno fa che videro il MoVimento sfiorare il 40%."Il nostro programma di governo prevede un piano Marshall per il lavoro basato sul rilancio dell'occupazione e sul corretto impiego dei fondi europei - diceche intervistata nella fase finale della campagna elettorale punta sui temi forti della sanità e delle infrastrutture: - puntiamo ad aiutare le imprese, ad aiutare i lavoratori, formandoli, a trovare lavoro, ...