The Walking Dead rinnovato | Norman Reedus e Melissa McBride sempre più al centro e

The Walking Dead 10 ufficialmente confermata insieme al ritorno di Lauren Cohan e Andrew Lincoln : Si parla del rinnovo già dallo scorso novembre ma solo qualche ora fa, via social, è arrivata la conferma ufficiale che The Walking Dead 10 ci sarà e che tra qualche settimana sarà in produzione con l'inizio delle riprese. I fan possono quindi dormire sonni tranquilli perché dal 10 febbraio in poi inizierà un nuovo percorso fatto di messa in onda di nuovi episodi e di primi spoiler sulla decima stagione. I dettagli già non mancano sul futuro ...

The Walking Dead Stagione Finale : edizione fisica ed episodio 4 hanno una data di uscita : Tramite un recente comunicato Skybound Games ha annunciato che il quarto episodio di The Walking Dead: Stagione Finale e la relativa edizione fisica (contenente l'intera Stagione Finale) saranno disponibili a partire dal 26 marzo 2019 su Xbox One, Nintendo Switch e PS4."È difficile credere che il viaggio di Clem stia volgendo al termine." - recita il comunicato - "Proprio come voi, anche noi stiamo cercando di lottare contro l'idea che siamo ...

Il trailer a tema Super Bowl di The Walking Dead 9 mette i veterani conto i Sussurratori : chi arriverà vivo a Hilltop? : Il nuovo episodio è già on line e tra qualche ora potrebbe finire sui siti o i social annunciando morti e spoiler ma tutti gli altri dovranno accontentarsi del trailer a tema Super Bowl di The Walking Dead 9. L'ultima domenica senza la serie è finalmente alle nostre spalle ma AMC ha deciso bene di spingere il suo servizio streaming piazzando sulla piattaforma il nono episodio che andrà in onda solo il 10 febbraio prossimo negli Usa e l'11 su ...

The Walking Dead Streaming Gratis Ita : come vedere online - in HD e senza blocchi : “The Walking Dead” è una delle serie televisive più amate e seguite al mondo e come molti appassionati sanno bene in Italia le puntate delle stagioni che si sono avvicendate (ormai siamo a quota 9) sono disponibili su Fox, rete tematica di punta del network Sky. come fare se si desidera seguire gli episodi della serie americana? In questo articolo vi illustreremo come fare a recuperare online la serie di vostro interesse su alcune ...

The Walking Dead 9 in onda una settimana prima : il rischio spoiler raddoppia e il pubblico va in tilt : Brutte o buone notizie per i fan di The Walking Dead 9. Da una parte chi odia gli spoiler dovrà resistere una settimana cercando di evitare tutto quello che è successo nella midseason première della serie, dall'altra c'è chi apprezza e quindi farà di tutto per mettere le mani sull'episodio prima della messa in onda prevista per il 10 febbraio prossimo. Ma cosa succederà di preciso? Sembra che AMC pubblicherà il primo episodio del 2019 di The ...

Alpha si presenta nel nuovo trailer di The Walking Dead 9 : “La tua gente ha ucciso la mia - ci saranno degli scontri” : A dieci giorni dal ritorno di The Walking Dead 9 i trailer e le nuovo foto della seconda parte di stagione non fanno altro che incuriosire i fan. Il pubblico rimasto fedele alla serie nonostante gli ultimi scivoloni e la noia a cui ci ha costretto negli ultimi due anni (tranne qualche colpo di scena), dovrà fare i conti con i nuovi arrivati, i Sussurratori, un altro gruppo di superstiti che ha messo da parte le emozioni, i nomi e i legami ...

"Overkill's The Walking Dead? Non importa quanto perfezioni un escremento - un escremento rimane" : Overkill's The Walking Dead è affondato praticamente senza lasciare traccia dopo il suo disordinato lancio su PC lo scorso novembre e, secondo una fonte anonima, il team sapeva che il progetto era destinato a fallire, come riporta Videogamer."Tutti sapevano che sarebbe stato un fiasco", ha detto una fonte a Eurogamer. net, durante un approfondimento sulla "caduta" del publisher Starbreeze. "Non importa quanto perfezioni un escremento, un ...

Il CEO di Starbreeze incolpa i propri sviluppatori per il fallimento di The Walking Dead : La tiepida reazione dei giocatori a Overkill's The Walking Dead è stata attribuita al team che ha lavorato al gioco.Come riporta VG247.com, l'amministratore delegato di Starbeeze, Bo Andersson, è stato licenziato il mese scorso in seguito alle scarse vendite del gioco e, nella sua ultima e-mail allo staff (via Eurogamer.net), ha puntato il dito contro i propri sviluppatori."Personalmente, ho perso tutti i miei soldi, la mia famiglia con un ...

Overkill Software : Overkill’s The Walking Dead era un flop fin dall’inizio : Overkill’s The Walking Dead fin dal lancio non ha riscosso il successo sperato dagli autori, e le problematiche che ruotano attorno allo sviluppo hanno costretto il team a rimandare il lancio della versione console. Overkill’s The Walking Dead è un flop secondo gli autori Uno degli sviluppatori in una recente dichiarazione ha affermato: Tutti sapevamo che sarebbe stato un flop. Per quanto tu possa sistemare un ...

Video dei primi minuti del nuovo episodio di The Walking Dead 9 : pioggia - Sussurratori e scontri nella midseason première : Il primo episodio di The Walking Dead 9 del 2019 si aprirà proprio dove si è chiuso l'ultimo del 2018 ovvero con il gruppo di sopravvissuti alle prese con la loro nuova, grande, perdita, ovvero la morte di Jesus. Sarà il volto di quest'ultimo ad aprire il Video dei primi minuti del nuovo episodio di The Walking Dead 9 mentre i suoi compagni cercheranno di liberarsi dei nemici per avvicinarsi e fuggire via. pioggia, nebbia, una visuale non ...

Skybound chiede ai fan cosa vorrebbero in un ipotetico nuovo gioco di The Walking Dead : A quanto pare, Skybound Entertainment è alla ricerca di nuove idee per un possibile nuovo gioco dedicato alla celebre serie The Walking Dead. Come riporta Dualshockers, l'account ufficiale di The Walking Dead su Twitter ha aperto una discussione per chiedere ai fan cosa vorrebbero vedere in un ipotetico gioco e il tweet di Skybound Games suggerisce che molto probabilmente arriveranno altri giochi.Un rapido scorrere tra le risposte dei fan ...

Nel nuovo trailer di The Walking Dead 9 Daryl mette le mani su Lydia : salvezza o condanna a morte per la comunità? : Il ritorno di The Walking Dead 9 si avvicina e i trailer, video e sneak peek si moltiplicano ma nessuno si sarebbe aspettato di vedere già una scena clou della première di metà stagione in onda il 10 febbraio prossimo. La serie AMC tornerà in onda negli Usa e in Italia e porterà con sé i temibili Sussurratori. Le loro storie sono già state narrate nei fumetti e chi li ha letti sa bene che porteranno ad Alessandria e dintorni solo morte e ...

The Walking Dead 9 dall’Harvest Festival alla conquista del Commonwealth : Negan pronto ad allearsi con Alpha? : Ogni volta che la neo showrunner di The Walking Dead 9 rivela un piccolo indizio è subito scoop o quasi e le sue ultime parole non lasciano spazio a dubbi, quello che sta per arrivare sarà catastrofico. Mancano ormai pochi giorni alla messa in onda dei nuovi episodi della nona stagione della serie e mentre gli occhi dei fan sono puntati al prossimo 10 febbraio (11 in Italia), quello dei curiosi e degli amanti degli spoiler guardano ancora ...

Le versioni PS4 ed Xbox One di Overkill's The Walking Dead sono state posticipate : Overkill's The Walking Dead è stato pubblicato su PC qualche tempo fa, purtroppo però questo FPS co-op ambientato nell'universo della popolare serie televisiva di AMC non ha registrato grande successo.Come riporta Gamingbolt, il titolo doveva essere rilasciato anche su PS4 ed Xbox One lo scorso novembre ma è stato poi posticipato a febbraio, ora il publisher Starbreeze ha annunciato che il tutto è stato rimandato (pare) in data da destinarsi, ...