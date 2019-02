Stadio Roma | Raggi | «Si fa | cantieri aperti entro l' anno»

'Lo Stadio della Roma si farà' - assicura la sindaca Raggi : Via libera della sindaca Raggi allo stadio della As Roma: 'Oggi siamo qui per illustrare il parere del Politecnico di Torino: lo stadio si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri ...

"Lo Stadio della Roma si farà" - assicura la sindaca Raggi : Via libera della sindaca Raggi allo stadio della As Roma: “Oggi siamo qui per illustrare il parere del Politecnico di Torino: lo stadio si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri entro l'anno”. Queste le parole della sindaca nel corso della presentazione dello studio del Politecnico di Torino sui flussi di traffico attorno al progetto dello stadio del club capitolino a Tor di Valle.

Stadio Roma - domani conferenza stampa in Campidoglio : Stadio Roma – Sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda il nuovo Stadio della Roma, un progetto che potrebbe lanciare definitivamente i giallorossi. Nelle ultime ore il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha convocato per domani una conferenza stampa che si terrà nella Sala della Protomoteca alle ore 10.30 e verrà presentata la relazione tecnica del Politecnico di Torino sul progetto dello Stadio richiesta dal Campidoglio. ...

Stadio Roma : martedì si decide : Domani sarà un giorno decisivo per lo Stadio della Roma. Virginia Raggi illustrerà la relazione del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nella zona dove è prevista la costruzione dell'impianto.

Stadio della Roma : Pallotta riorganizza la società : Ci sono giorni fondamentali nella storia delle società di calcio. E non tutti coincidono con situazioni legate al campo di gioco. Non tutti coincidono con grandi vittorie e dolorose sconfitte. Tanto per fare un esempio in casa Roma, tutti i tifosi giallorossi associano lo scudetto del 2001 al 17 giugno. Oppure al pareggio di Torino contro la Juventus. Comunque alle giocate di Totti, Batistuta, Montella. Magari alla gestione tecnica di ...

Pelonzi : lo Stadio della Roma non si farà mai : Roma – “Lo stadio non si fara’ mai. Noi abbiamo criticato questo progetto tanto che in occasione della votazione della famosa delibera abbiamo votato contro per diversi motivi. Non ci convincevano le soluzioni legate alla mobilita’, ne per una questione di traffico locale (mi riferisco soprattutto all’ostiense), ne per una questione strategica di rilancio di quel quadrante anche a livello economico commerciale ...

Virginia Raggi : a Roma lo Stadio si farà e “I lavori partiranno quest’anno” : Virginia Raggi ha ribadito più volte che lo stadio a Roma si farà è sará fatto bene Diceva un famoso fotografo statunitense, Minor White: “Quello che sembrava un inciampo, è diventato un gradino per Raggiungere la meta”. Il 2019 sarà davvero l’anno buono per lo stadio della Roma? La sindaca della Capitale Virginia Raggi dopo mesi di silenzi, a volte anche imbarazzati, torna a parlare del progetto più importante della sua ...