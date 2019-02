Si parla molto di un’intervista di Liam Neeson in cui ha parlato di stupro e vendetta

Più che di Serena Williams si parla molto della bambola Qai Qai : Serena Williams è stata eliminata ai quarti di finale degli Australian Open dopo aver subito la rimonta dalla tennista ceca Pliskova. Questa sarebbe dovuta essere la principale notizia sulla campionessa americana ma in rete, negli ultimi giorni, c'è un'altra storia che sta prendendo piede e che sta mettendo in secondo piano le prestazioni sportive della più piccola delle sorelle Williams. Una storia che ha un nome molto particolare, Qai Qai, e ...

Tie-Dye scommettiamo che ne sentiremo molto parlare? : I più vecchi (oggi) vi hanno familiarizzato già negli anni Novanta quando, all'epoca ragazzini indossavano maglie come "scolorite" che nella maggior parte dei casi si facevano da soli, in casa: bastava fare dei nodi nella maglia, tingerla nella vasca da bagno con delle candeggina et voilà. Più o meno. In realtà la tecnica del Tie-Dye è molto più complessa di così, e vanta una lunghissima ...

Più che di Serena Williams si parla molto della bambola Qai Qai : Serena Williams è stata eliminata ai quarti di finale degli Australian Open dopo aver subito la rimonta dalla tennista ceca Pliskova. Questa sarebbe dovuta essere la principale notizia sulla campionessa americana ma in rete, negli ultimi giorni, c'è un'altra storia che sta prendendo piede e che sta mettendo in secondo piano le prestazioni sportive della più piccola delle sorelle Williams. Una storia che ha un nome molto particolare, Qai Qai, e ...

Elettra Lamborghini parla del fidanzato Afrojack : “Sono molto felice” : Elettra Lamborghini parla su Instagram del suo 2018: l’amore per Afrojack e per i suoi fan Per la giovane ereditiera Elettra Lamborghini il 2018 è stato l’anno della svolta. L’ex volto del programma Riccanza, in cui ha mostrato il suo stile di vita super lussuoso, la 24enne nel mese di febbraio ha fatto il suo […] L'articolo Elettra Lamborghini parla del fidanzato Afrojack: “Sono molto felice” proviene da ...

Tav? Molto più di una grande opera - ma non chiamatelo partito. parla Canavesio : Molto più di una semplice adunata di piazza. Molto più di uno slogan. L'Italia del sì , alla Tav, ma non solo, è un movimento culturale, quello che sui manuali di scienza politica si chiama maggioranza silenziosa. Ci sono troppi indizi per non convincersi del fatto che la Tav sia qualcosa in più di una grande opera. Tutto è cominciato il 9 novembre con la ...

Corruzione - il Consiglio d’Europa : “Da Italia progressi - ma resta molto da fare soprattutto per i parlamentari” : Passi avanti, ma non basta. Il Greco, l’organo del Consiglio d’Europa, si occupa anche di Italia nel rapporto diffuso oggi sul tema della lotta alla Corruzione nell’Unione europea. In tal senso, a sentire le sollecitazioni del Greco al governo di Roma, l’Italia deve accelerare le riforme per combattere il fenomeno. Nel documento si riconosce comunque che “l’Italia ha fatto progressi nella prevenzione della ...

Gelmini e il blog Stella che sfida i 5Stelle 'Nessuna campagna acquisti ma tra i loro parlamentari c è molto malessere' : Uno spazio aperto al dialogo con i cittadini chiamati a proporre leggi e a suggerire proposte, da contrapporre al blog delle stelle, il sito ufficiale del Movimento 5 stelle, la forza politica ...