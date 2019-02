fondazioneserono

: Rischio oncologico e procreazione medicalmente assistita - cesareserono : Rischio oncologico e procreazione medicalmente assistita -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Nel corso degli anni il numero di donne che si sottopone a terapie di stimolazione ovarica per le tecniche di riproduzioneaumenta considerevolmente.Spesso quando si parla di terapie ormonali le donne vanno incontro ad ansia e timori sui possibili effetti che queste potrebbero avere sulla loro salute, tra cui ildi sviluppare una patologia tumorale. Uno dei vari motivi che determina preoccupazione è che queste cure vengono ancora spesso definite erroneamente “bombardamenti ormonali”, terminologia che poteva essere associata ai primi anni di sviluppo della(PMA), ma oggi dopo più di trent’anni le terapie impiegate per la stimolazione ormonale sono personalizzate.Sebbene l’infertilità, di per sé, sia un fattore diper alcuni tumori femminili, come il cancro di mammella, endometrio e ovaio, molti studi non hanno dimostrato ...