PS4 meglio di Wii e in linea con PS2? L' avvicinameno ai 100 milioni di console vendute lo

PS4 Pro si comporta meglio di Xbox One X con alcuni giochi del momento - com'è possibile? : com'è possibile che alcuni tra gli ultimi titoli usciti o in arrivo sul mercato girino con prestazioni migliori su PlayStation 4 Pro rispetto a quella che attualmente si presente come la console più potente sul mercato, ovvero Xbox One X?Come riporta Neogaf, stando alle analisi di Digital Foundry, questa è la situazione che traspare ed è lo stesso John Linneman a definirla quanto meno inusuale.Linneman sottolinea come questa peculiare situazione ...

Stando a Digital Foundry PS4 Pro si comporta meglio di Xbox One X - com'è possibile? : com'è possibile che alcuni tra gli ultimi titoli usciti o in arrivo sul mercato girino con prestazioni migliori su PlayStation 4 Pro rispetto a quella che attualmente si presente come la console più potente sul mercato, ovvero Xbox One X?Come riporta Neogaf, Stando alle analisi di Digital Foundry, questa è la situazione che traspare ed è lo stesso John Linneman a definirla quanto meno inusuale.Linneman sottolinea come questa peculiare situazione ...