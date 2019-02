Coppe estere | il Werder Brema elimina il Dortmund Impresa Newport in FA Cup

gazzetta

: Coppe estere: il #WerderBrema fa fuori il #BorussiaDortmund. Sorprese anche in #FACup - ETGazzetta : Coppe estere: il #WerderBrema fa fuori il #BorussiaDortmund. Sorprese anche in #FACup -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Martedì di calcio in giro per l'Europa con le varie coppie nazionali. In Inghilterra spazio ai replay di FA Cup. Giornata di coppa anche in Germania, che non ha risparmiato sorprese. In Francia, oltre ...