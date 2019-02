Consiglio Superiore di Sanità | Giulia Grillo nomina 30 membri

Consiglio Superiore di sanità - Grillo nomina i 30 membri : ci sono solo 3 donne scienziate. Prima erano 14 : “La squadra è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla”. Il ministro della sanità Giulia Grillo ha annunciato così la firma del decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità (Css) che, dopo l’insediamento nominerà il nuovo presidente. Nella nuova squadra, però ci sono soltanto tre scienziate, contro le 14 del precedente Css che era stato nominato da Beatrice Lorenzin ...

Consiglio Superiore di Sanità : il Ministro Grillo nomina 30 membri non di diritto : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha firmato oggi il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità. “La squadra è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla a tutti. Abbiamo scelto il top assoluto per esclusivi meriti scientifici e in trasparenza. Il merito dev’essere finalmente la bussola che orienta le nomine in questo Paese“, ha dichiarato il Ministro. La scelta ...

La “schedatura politica” dei componenti del Consiglio Superiore di Sanità : L'ha rivelata Repubblica e la ministra Grillo l'ha confermata, ma dice che non c'entra con la sua decisione di sostituirli

La storia del dossier del ministro Giulia Grillo sugli scienziati del Consiglio Superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, finisce sotto accusa per aver chiesto una 'schedatura' dei membri del Consiglio superiore di Sanità in modo da poter scoprire le loro precedenti appartenenze politiche. Un 'dossieraggio' che Grillo contesta, pur pubblicando il documento integrale che conferma quanto riportato da Repubblica.Continua a leggere

G.Grillo - mai avviato dossieraggi su scienziati Consiglio Superiore : Distinguere i buoni dai cattivi, in medicina e nella scienza, sulla base della vicinanza al proprio schieramento è una vergogna inaccettabile. Chiedere addirittura di segnalare nei CV eventuali ...

Grillo ha assicurato che nel nuovo Consiglio Superiore di Sanità non ci saranno 'no-vax' : "Nel nuovo Consiglio superiore di Sanità non ci sarà nessuno che viene dal mondo dei 'no vax'". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando a Omnibus su La7. "Il vecchio Consiglio era medicocentrico - ha sottolineato - nel nuovo ci saranno figure che vengono dal mondo della sanità ma che non sono solo medici, ad esempio gli infermieri, le ostetriche, i ...

“Azzerati i vertici del Consiglio Superiore di Sanità” - nuovo capitolo “della guerra alla scienza” : “In un solo giorno, due nuovi capitoli della guerra alla scienza da parte di Lega e Movimento 5 Stelle”: lo ha dichiarato Giordano Masini di +Europa. “Dopo la rimozione improvvisa e inspiegabile di Roberto Battiston dall’incarico di presidente dell’Agenzia Spaziale, il Governo azzera i vertici del Consiglio Superiore di Sanità“. “‘Siamo il Governo del Cambiamento’, ha detto la ministra della ...

La Grillo decapita la sanità Consiglio Superiore azzerato : ... il cardiologo Antonio Colombo, si chiede 'forse abbiamo sbagliato qualcosa'? Per l'ex ministro della Salute, Girolamo Sirchia l'azzeramento del Css dipende da una questione di 'fiducia politica'. ...

Salute - revocate nomine componenti Consiglio Superiore sanità : 'Ho deciso di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato' spiega il ministro Giulia Grillo -

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Consiglio Superiore di Sanità 'revocato' dal Governo - 4 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Consiglio Superiore di Sanità 'revocato' dal Governo. Il padre di Di Maio chiede scusa , 4 dicembre 2018, .