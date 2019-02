Trentino e Alto Adige sono due posti diversi : Come l'Emilia e la Romagna, per riprendere un dibattito riemerso di recente, e anzi: moolto più diversi

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : criticità gialla - neve in arrivo : Da stasera fino alle prime ore di domenica 3 febbraio un’intensa perturbazione interesserà il Trentino. Sono attese nevicate anche a bassa quota nelle prime fasi dell’evento fino alla tarda mattinata di domani (5-15 centimetri a seconda delle zone). Si registrera’ poi un innalzamento della quota neve fino a circa 1.500 metri sui settori meridionali e circa 1.000 metri su quelli settentrionali, con ulteriori 40-70 centimetri di ...

Meteo Trentino Alto Adige : Gennaio diviso in due : Il mese di Gennaio 2019, in Alto Adige, sarà ricordato come un mese diviso in due dal punto di vista Meteorologico. Il consueto bilancio del Servizio Meteo della Provincia parla di un’area, quella situata all’estremo nord, nei pressi del confine con l’Austria, caratterizzata da grandi quantità di neve. Al contrario, nella parte più meridionale del territorio, grazie anche alla presenza del Foehn, si sono registrate poche ...

Lupi - ora il Veneto si allinea al Trentino Alto Adige : “Sugli abbattimenti le Regioni devono poter decidere in autonomia” : A luglio il governatore Luca Zaia, in controtendenza rispetto al suo partito, la Lega Nord, non aveva firmato la proposta di legge per autorizzare l‘abbattimento dei Lupi. E aveva fatto sapere la sua posizione: “Sul problema dei Lupi decide il ministro”. Lo aveva detto proprio mentre le Province autonome di Trento e di Bolzano, invece, approvavano provvedimenti che consentivano di intervenire a tutela dell’uomo e delle attività ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : da venerdì copiose nevicate : E’ Allerta Meteo in Trentino Alto Adige. Sui rilievi più alti della provincia di Bolzano ha già iniziato a nevicare ma è dalla notte tra giovedì e venerdì che le precipitazioni nevose sono previste più copiose anche a fondovalle. Lo stato di Allerta emesso in provincia di Bolzano è di livello “Alfa”. Tra venerdì e sabato i Meteorologi prevedono almeno mezzo metro di neve sulle Dolomiti e nella zona occidentale dell’Alto ...

Maltempo Trentino Alto Adige : nevicata fino a fondovalle - -20°C in montagna : In Trentino Alto Adige si è registrata la prima nevicata fino a fondovalle della stagione: i fiocchi sono caduti nella notte a Bolzano e Trento. Neve e crollo termico in particolare sui rilievi. In Val Badia sono caduti 15 cm di neve e tra 5 e 10 in Val Pusteria. In provincia di Bolzano alle stazioni di rilevamento dell’anticima di Cima Libera, Cima Beltovo, Cima di Fontana Bianca vengono registrati -20 °C. Temperature sotto zero a ...

Cybercrime : in Trentino Alto Adige 20 denunciati nel 2018 - 1 arresto : Trento, 4 gen., askanews, - Nel 2018 la Polizia Postale e delle Comunicazioni del Trentino alto Adige ha indirizzato le proprie attività sia sul fronte delle prevenzione che della repressione dei ...

Maltempo Trentino-Alto Adige : alberi sradicati a causa del forte vento : A causa delle forti raffiche di vento in mattinata a Merano un albero si è adagiato su una casa: sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso l’albero sradicato che minacciava di cadere sulla strada trafficata. Nella notte nel bosco nei pressi di fortezza, si è sviluppato un incendio innescato da un albero caduto su una linea dell’alta tensione. L'articolo Maltempo Trentino-Alto Adige: alberi sradicati a causa del forte vento ...

Capodanno : Antonio il primo nato in Trentino Alto Adige : Si chiama Antonio il primo nato del 2019 in Trentino Alto Adige. Il parto è avvenuto all’ospedale S. Chiara di Trento alle 3.22. Il neonato pesa 3,7 kg. La madre è residente in Val Rendena. A distanza di poco più di due ore, alle 5.56, è venuta al mondo una bimba all’ospedale di Bolzano. Gli ultimi bebè del 2018 sono nati a Bressanone e Rovereto, a sei minuti di distanza fra le 22.34 e e le 22.40. I nati del 2018 in Trentino sono ...

Temperature “polari” in Trentino Alto Adige : fino a -21°C sui rilievi : Cielo sereno e Temperature gelide oggi in Trentino Alto Adige: la colonnina di mercurio è scesa fino a -21°C ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Alta Val d’Isarco nella zona di Vipiteno. Al di sopra dei 3.000 metri le Temperature hanno raggiunto i -20°C. Il centro abitato che ha fatto registrare la temperatura minima più bassa è stato Monguelfo, in Val Pusteria, con -17°C. A Brunico si rilevano -12°C, a Vipiteno -8°C, a ...

Gioco d'azzardo - nel 2017 cala la spesa in Trentino Alto Adige : TRENTO. E' stata di 260 milioni di euro la spesa per i giochi in Trentino Alto Adige nel 2017, in calo dell'1,9% rispetto ai 265 milioni dell'anno precedente come risulta dall'elaborazione fatta da ...

Neve : aperta la stagione sciistica di Dolomiti Superski in Veneto e Trentino-Alto Adige : Aperti nel fine settimana oltre 70 impianti e quasi 150 km di piste in 9 delle 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski, in Veneto e Trentino-Alto Adige: tante le novità, come impianti e piste nuove, attrazioni in quota e il nuovo sistema di rewarding per chi va alla scoperta del più grande comprensorio sciistico d’Italia. Disponibili 72 impianti aperti con 149 km di piste in 9 zone sciistiche delle Dolomiti. Si scia dal 30 novembre nelle ...

