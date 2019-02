Misteriosa città perduta scoperta in Sudafrica | ritrovata grazie a tecnologie Laser

Blastingnews

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Kweneng, un'antica, è statanascosta dalla vegetazione a 60 chilometri a sud di Johannesburg, in. Probabilmente edificata dall'etnia degli Tswana, aveva dimensioni colossali, se si valuta quando fu costruita e anche se confrontata alle mastodontiche metropoli mesopotamiche. Il ritrovamento è stato possibilea nuove, che hanno consentito di "guardare attraverso" la fitta vegetazione che copriva il sito archeologico.Ladi Kweneng Gli Tswana, una popolazione dell'Africa meridionale, edificò unaenorme a circa 60 chilometri di distanza da Johannesburg, in. A distanza di centinaia di anni, gli archeologi dell'università di Witwatersrand hanno scoperto questo incredibile centro urbano. Secondo i loro studi, essa aveva tra le 750 e le 850 abitazioni, e anche due enormi recinti per il bestiame. Aveva ...