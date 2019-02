Mise | non rinnovato contratto Castano

Di Maio non conferma capo task force Mise : "Il mio contratto scadeva il 1° febbraio, da quel giorno non sono più a capo dell'Unità di Gestione delle vertenze per le crisi di impresa del Mise. Preavviso? Non è obbligatorio dare preavviso prima ...

Bagaglino - la commozione di Miseferi : "Battaglia dorme un sonno profondo. Ecco perché non ci vedete più insieme" : Ha trattenuto a fatica le lacrime Luigi Miseferi che, a Italia Sì, ha raccontato il motivo per cui da mesi non fa più coppia con Giacomo Battaglia.Esplosi all'inizio degli anni novanta a Stasera mi butto di Pierfrancesco Pingitore, con quest’ultimo hanno intrapreso la lunga avventura con la compagnia del Bagaglino, partecipando a tutti gli show televisivi fino al 2009.prosegui la letturaBagaglino, la commozione di Miseferi: "Battaglia ...

Industria : Mise - aree crisi non complessa - dal 31 domande per agevolazioni : Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo economico assieme alla Regione Marche e ad Invitalia con l' accordo di programma del marzo 2018 mira a rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali e a sostenere programmi di investimento nel territorio dei Comu

Annalisa Minetti : "Sei cieca - non dovresti avere figli!"/ Giorgia Meloni : "Non ti curar di questi Miserabili!" : Annalisa Minetti insultata sui social dopo una foto con la sua seconda bambina. 'Da cieca non avresti dovuto fare un figlio': web indignato

"La Lega fa Miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Manovra - Di Maio : “Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise. Taglio pensioni d’oro non si discute” : “Se mi sento scavalcato dall’incontro tra Salvini e gli imprenditori? Penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto Boccia, ora ci aspettiamo i fatti. Ieri hanno fatto le parole e i fatti si fanno al Mise, perché è il ministero che si occupa delle imprese”. A rivendicarlo il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, a margine della firma del Protocollo d’intesa tra Mise e Regione ...

Gloria - l'ultima chiamata dalla Grenfell Tower. La madre : «Mise giù per non farci sentire che stava morendo» : l'ultima mano tesa a distanza, da una trappola infernale lontana, e insieme l'estremo gesto di pietà verso i genitori. È una telefonata da far ghiacciare il sangue nelle vene,...