La gaffe del prefetto di Imperia | per Sanremo no fly zone su tutta Europa

ilgiornale

: La solita lite tra M5S e Lega sulla TAV e sul processo Diciotti. Altra gaffe di Toninelli sull’A22. Bello il pezzo… - NicolaPorro : La solita lite tra M5S e Lega sulla TAV e sul processo Diciotti. Altra gaffe di Toninelli sull’A22. Bello il pezzo… - Corriere : Gaffe di Toninelli: «A Torino biglietti del bus meno cari del -32%». Ma è falso Foto - espressonline : La grillina regina di gaffe e il ritorno del Trota: tutto il peggio della settimana raccolto da @nonleggerlo -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Quando una virgola cambia il risultato... e impone una "no fly" super il Festival di.È quello che è successo nella cittadina ligure dove domani prenderà il via la kermesse canora più famosa d'Italia. Per la sicurezza di artisti e spettatori, ilha imposto controlli anche coi metal detector, biglietti nominali e pattugliamento della zona con forze dell'ordine in divisa e in borghese. Ma ache no flyper elicotteri e droni. Solo che - come fa notare su Facebook il gruppo Ares - Osservatorio Difesa - l'ordinanza della prefettura di(leggi) vieta di volare in un'area di 1.026 miglia nautiche. Cioè praticamente sul'e oltre, dal Marocco alla Bielorussia, dal Regno unito alla Libia.colpa di un punto al posto della virgola decimale che ha trasfomato i quasi 2 chilometri di no flysopra l'Ariston e in quasi 2mila ...