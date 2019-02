Il battle royale dei creatori di Titanfall sembra realtà | Apex Legends verrà svelato oggi

Apex Legends è il battle royale di di Titanfall e secondo voci di corridoio uscirà lunedì : Apex Legends è il gioco battle royale ambientato nell'universo di Titanfall, e si tratterà di un titolo free-to-play in uscita, secondo le ultime indiscrezioni non ufficiali, lunedì 4 febbraio.Come riporta VG247 infatti, le voci che vorrebbero il titolo in uscita per domani derivano da diversi streamer che si trovavano in quel di Los Angeles qualche giorno fa per un evento, e hanno avuto informazioni riguardo al lancio da un insider ritenuto ...

Fortnite battle royale Stagione 7 : Le sfide della 9° settimana : A partire da domani saranno disponibili le sfide della nona settimana per la Stagione 7 di Fortnite. Come sempre sono trapelate in anticipo sulla rete e vogliamo condividerle con voi a seguire. Fortnite 7 : Le sfide della settimana 9 A seguire le nuove sfide: Colpisci tre bidoni con un disco ghiacciato Utilizza almeno un Pupazzo di Neve Subdolo Elimina almeno un avversario a Corso Commercio o Crocevia del Ciarpame Atterra a Corso ...

Terremoto per Fortnite Stagione 8 : i leak svelano le novità della battle Royale : I fan della Battaglia Reale di Epic Games sono di nuovo in fermento. Fortnite Stagione 8 inizia infatti a far parlare di sé, rendendosi protagonista delle prime immancabili indiscrezioni. Come tutti gli appassionati già sapranno, la Stagione 7 dello shooter online terminerà tra due settimane, tempo limite concesso ai videogiocatori per portare a termine tutte le Sfide messe a punto dal team di sviluppo. E per salutare definitivamente ghiaccio e ...

Realm Royale - il battle royale di Paladins - entra in Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One : Realm royale, il battle royale di Paladins, si prepara a entrare in Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani 22 gennaio. Secondo quanto riportato da VG47, il gioco sarà finalmente accessibile senza inviti e riceverà un aggiornamento relativo alla stabilità generale delle prestazioni.Lo spin off di Paladins, il free-to-play in prima persona sviluppato da Hi-Rez, entrò in Closed Beta su PlayStation 4 e Xbox One subito dopo aver ...

Novità nel battle royale di Call of Duty Black Ops 4 - arriva il respawn : C'era senza dubbio parecchia titubanza in relazione alla scelta di Treyarch di puntare in Call of Duty Black Ops 4 esclusivamente sul comparto multiplayer online. Per la prima volta nella storia del franchise la serie si è presentata infatti al cospetto dei suoi aficionados monca della componente per singolo giocatore. Unica eccezione alla regola è rappresentata dai tutorial che mettono da subito in chiaro le abilità dei diversi specialisti tra ...

Volete provare Blackout? Al via la prova gratuita della modalità battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Blackout, l'apprezzata modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, è ora disponibile per il download e gioco gratuito su tutte le piattaforme. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale di Activision.Da oggi fino al 24 gennaio, la prova gratuita di Blackout include tutta l'azione intensa del gioco che riunisce personaggi, ambientazioni, armi e equipaggiamenti di tutta la serie Black Ops conosciuti e amati dai fan - tutto nella più grande ...

Fortnite - il Millennium Falcon di Star Wars vola nella battle Royale : Che Fortnite sia uno dei videogiochi più acclamati del momento non è certo una sorpresa. Al debutto come un banale tower defense, lo shooter "costruttivo" targato Epic Games ha saputo reinventarsi grazie all'introduzione di una divertente Battle Royale, che vede sfidarsi 100 giocatori in un'unica grande mappa - per altro variabile nel tempo e con il susseguirsi delle Stagioni. Fortnite ha così in breve tempo varcato i confini stessi del ...

Red Dead Online abbraccia la battle royale - quali novità in arrivo nel 2019? : Il periodo delle festività natalizie è stato indubbiamente foriero di utili feedback per i ragazzi di Rockstar Games, che in Red Dead Online non vogliono lasciare davvero nulla al caso. La componente multigiocatore del loro ultimo successo, Red Dead Redemption 2, ha infatti riscosso un notevole successo, con milioni di giocatori che non mancano di palesarsi quotidianamente all'interno delle lande di gioco. Siamo chiaramente tuttora in fase di ...

Rockstar presenta Corsa alle armi - il battle royale di Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ha introdotto "Corsa alle armi", un aggiornamento della propria beta online di Red Dead Redemption 2.Ecco cosa dice il comunicato ufficiale della compagnia."Grazie di cuore a chi ha giocato alla beta di Red Dead Online durante le festività e in particolare a chi ci ha fornito il suo feedback. Speriamo di riceverne ancora! La fase beta di Red Dead Online proseguirà per qualche altro mese: abbiamo moltissime nuove funzioni e tante ...

battle royale in Call of Duty Modern Warfare 4 - le indiscrezioni al 9 gennaio : Sono trascorsi soltanto una manciata di mesi da quando Call of Duty Black Ops 4 ha fatto la sua comparsa sugli scaffali dei negozi, e mentre milioni di giocatori continuano a popolarne le modalità di gioco online c'è chiaramente chi è già proiettato verso il futuro. Gli ultimi giorni sono stati infatti ricchi di fermento in giro per la rete, con le notizie (o. perlopiù, i rumor, ndr) in merito al futuro della saga che si rincorrevano ora dopo ...

Una mod introduce la modalità battle royale in Stardew Valley per PC : Avreste mai pensato che Stardew Valley potesse essere condito con un po' di azione battle royale? Probabilmente no, ma qualcuno ha sviluppato una mod per la versione PC del gioco intitolata Stardew Royalley.Come riporta Eurogamer.net, la mod permette di riunire insieme fino a 100 contadini che possono combattersi fino alla morte. "Vince l'ultimo contadino che rimane in piedi" e proprio come i famosi PUBG e Fortnite, c'è anche una zona di ...

PlanetSide Arena è un battle royale con partite da 500 giocatori - articolo : Daybreak Games ha annunciato PlanetSide Arena, l'interpretazione in chiave battle royale del celebre franchise PlanetSide.PlanetSide Arena arriverà su PC il 29 gennaio 2019 al prezzo consigliato di €16,79 e, al lancio, avrà un gameplay da battle royale in prima persona in tre modalità: quella in singolo per 100 giocatori, quella per squadre da tre elementi, fino a 102 giocatori e una modalità inedita che mette di fronte due team da 250 ...

Free to play - Fortnite e battle royale : saranno le parole chiave del 2019? - editoriale : Non giriamoci intorno: Fortnite è stato il gioco cardine del 2018. Non è passato giorno senza che ne parlassimo e ogni nuova piattaforma sulla quale è stato pubblicato ha raggiunto un nuovo pubblico.I dati parlano chiaro: 200 milioni di utenti registrati, ed erano 125 milioni a giugno. Fortnite è stato il cardine dell'anno non soltanto per l'impatto che ha avuto su Epic Games (trasformandola completamente e portandola a valere oltre 15 miliardi ...