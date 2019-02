Hockey ghiaccio | Euro Ice Challenge 2019 | gli orari e il programma delle partite

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano chiude la regular season con una sconfitta in casa del Villach : Si è chiusa questa sera la stagione regolare di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL: le Foxes sono state sconfitte in casa degli austriaci del Villach con il punteggio di 6-4. Ad aprire le danze è la compagine italiana, in gol al 6′ in inferiorità numerica con Marco Insam su assist del finlandese Matti Kuparinen. I padroni di casa la ribaltano tra il 7′ e il 9′ grazie alle reti di MacGregor Sharp (powerplay) e Jerry ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria sa solo vincere - cade il Gherdeina : Si sono disputati due incontri della Alps Hockey League 2019 ed entrambi riguardavano squadre italiane. Val Pusteria, dall’alto della sua prima posizione, vince facile contro l’EC KAC II, mentre Gherdeina, che sperava di migliorare la sua posizione, cade nettamente a Lubiana in casa dell’Olimpija. HK SZ Olimpija – HC Gherdeina 5-2. Gli sloveni non lasciano scampo agli altoatesini e rafforzano il loro secondo posto in ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : crolla Bolzano in casa degli ungheresi del Fehervar AV19 : crolla Bolzano nella penultima giornata della regular season del campionato austriaco di EBEL: le Foxes subiscono una sonora sconfitta (5-1) in casa degli ungheresi del Fehervar AV19. La compagine italiana, che veniva da un ottimo periodo di forma, non approfitta quindi del passo falso del Salisburgo, battuto a sorpresa dai cechi dello Znojmo per 5-2. Le Volpi non entrano mai in partita questa sera, come attestano i primi due periodi della ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Gherdeina a valanga su Fassa - vince Vipiteno - cadono Val Pusteria - Milano e Cortina : Con gli ultimi sei incontri si è andata a concludere la 36esima giornata della Alps Hockey League 2019. I playoff si avvicinano e le squadre vanno a caccia delle prime quattro posizioni per approdare direttamente alla fase finale, mentre le altre cercheranno di accaparrarsi gli ultimi posti per il primo turno preliminare. Val Pusteria, sempre tranquilla al primo posto, perde in casa contro Kitzbuhel, mentre Vipiteno passa in casa ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Ritten in un momento di grazia - battuti gli austriaci del Bregenzerwald : Continua il momento magico di Ritten: dopo la conquista dello Scudetto, i Buam stasera hanno trovato l’undicesimo successo di fila, nonché il 21mo nelle ultime 23 sfide, nel campionato europeo di Alps League. Il Renon continua a segnare a raffica e gli ultimi a farne le spese sono stati gli austriaci del Bregenzerwald, sconfitti in casa con il risultato di 8-4. La compagine italiana parte a vele spiegate trovando immediatamente la rete del ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Asiago passa agli shootout in casa del Feldkirch e rimane in corsa per i playoff : Questa sera si è disputato un match di grande importanza nella Alps Hockey League 2019. Per il 36esimo turno erano di fronte Feldkirch e Asiago Hockey in una partita fondamentale per la corsa al quarto posto. Dopo un incontro davvero emozionante, sono i veneti a spuntarla con il punteggio di 5-4 dopo gli shootout, per una vittoria di capitale importanza in ottica playoff. Asiago ora si trova in quinta posizione a -3 punti dal Red Bull Juniors, ...

Hockey ghiaccio - IHL 2019 : Asiago vince gara-2 in casa di Renon ma sono i Buam a spuntarla all’overtime e a proclamarsi campioni d’Italia : Si è concluso anche il secondo atto della finale Scudetto di IHL 2019. All’andata sul campo di Asiago si erano imposti i Rittner Buam per 4-3, mentre questa sera la partita regolare se la sono aggiudicata i giallorossi per 6-2, prolungando la sfida all’overtime, dove ad andare a segno è stato il Renon. Gli ospiti trovano il vantaggio al 5′ con Naclerio, a cui risponde immediatamente la squadra di casa che trova il pari dopo ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano supera Linz nello scontro diretto e centra i playoffs : Si sono disputati cinque incontri del 42esimo, e terzultimo, turno di Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. C’era anche l’HCB Alto Adige Alperia in campo. Dopo il brillante successo contro i Vienna Capitals di venerdì, gli altoatesini ospitavano l’EHC Linz in uno scontro di capitale importanza a livello di Playoff. Bolzano, infatti, doveva difendere sei punti di vantaggio sugli austriaci e ci riesce. Dopo un match ...

Hockey ghiaccio - IHL 2019 : Ritten sbanca in casa di Asiago e si avvicina al quarto Scudetto consecutivo : Si è conclusa l’andata della finale Scudetto di IHL 2019 tra Asiago e Ritten. All’Odegar i padroni di casa si sono dovuti arrendere ai Buam per 4-3 e ora dovranno forzatamente vincere nel match di ritorno a Collalbo. Si mette bene quindi per il Renon che, dopo il doppio successo di misura ai danni di Vipiteno, fa sua una partita a dir poco rocambolesca. Pronti,via e gli ospiti passano immediatamente in vantaggio sorprendendo la ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano batte la capolista Vienna ed ottiene il quarto successo consecutivo : Altro successo straordinario (il quarto di fila) in EBEL per Bolzano, che allo Stadio Eiswelle sconfigge la capolista Vienna per 4-1. Le Foxes, che erano reduci dalla vittoria esterna di Graz contro i secondi della classe, si sono ripetute, se non superate, anche questa sera. A muovere per primi la retina, dopo un primo tempo a reti bianche, sono proprio i padroni di casa che trovano il vantaggio al 3′ della seconda frazione con Angelo ...

Hockey ghiaccio - IHL 2019 : la finale Scudetto sarà tra Asiago Hockey e Rittner Buam : sarà tra Asiago Hockey e Rittner Buam la finale Scudetto della IHL – Italian Hockey League 2019. Dopo il pareggio dell’andata, infatti, i veneti hanno espugnato il campo di Val Pusteria, mentre Renon ha bissato il successo dell’andata contro Vipiteno. A questo punto le due contendenti se la vedranno sabato 26 gennaio per il match di andata, mentre domenica 27 sarà di scena l’incontro di ritorno che assegnerà il ...

Hockey ghiaccio - IHL 2019 : la finale Scudetto sarà tra Asiago Hockey e Rittner Buam : sarà tra Asiago Hockey e Rittner Buam la finale Scudetto della IHL – Italian Hockey League 2019. Dopo il pareggio dell’andata, infatti, i veneti hanno espugnato il campo di Val Pusteria, mentre Renon ha bissato il successo dell’andata contro Vipiteno. A questo punto le due contendenti se la vedranno sabato 26 gennaio per il match di andata, mentre domenica 27 sarà di scena il match di ritorno che assegnerà il titolo. Val ...

Celo-manca - in versione su ghiaccio L'Hockey Como sull'album di figurine : ... in collaborazione con la Federghiaccio, ha deciso di pubblicare l''Album di figurine-Stagione 2018/19'.Un'iniziativa fortemente voluta per dare visibilità ad uno sport di lunga tradizione. Gli ...

Hockey ghiaccio - IHL 2019 : nelle semifinali di andata Renon passa a Vipiteno - Val Pusteria impatta ad Asiago : Si sono disputati i match di andata delle semifinali di Italian Hockey League 2019. Bellissimo 2-2 tra Asiago e Val Pusteria, mentre Renon è passato per 4-3 contro Vipiteno, ipotecando la finale. Asiago e Val Pusteria chiudono sul 2-2 al termine di una vibrante prima gara di semifinale con i veneti che riescono ad acciuffare il pareggio ad appena 17 secondi dal termine con Marco Rosa. Giovedì a Brunico sarà battaglia per il passaggio alla finale ...