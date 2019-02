Gilet gialli | nasce una terza listaMacron | referendum per fermarli

Macron - un referendum abbinato alle europee per arginare i «Gilet gialli» : l'«arma segreta» del presidente Emmanuel Macron per voltare la pagina e mettere fine alle proteste dei gilet gialli in Francia: un referendum nazionale il 26 maggio, lo stesso giorno delle europee. I ...

Gilet gialli restano compatti - ancora scontri a Parigi nel dodicesimo atto dedicato ai feriti. A Republique tornano i casseur : Più Gilet gialli a Parigi, meno in provincia, ma il movimento - giunto oggi al 12/o atto della sua protesta - tiene duro. I leader della piazza si sono compattati nella capitale, dove oggi c'è stato il corteo più numeroso, 14.000 persone, per rendere omaggio alle "teste rotte", i feriti. E in prima fila c'erano loro, quelli che hanno perso un occhio o che hanno la gamba ingessata. Ma a place de la Republique sono tornati i ...

Scontri e lacrimogeni a Parigi - Gilet gialli atto 12 contro la violenza della polizia : Il movimento dei "Gilet gialli" sfila a Parigi e in altre città francesi per il suo "atto XII", che prende di mira le violenze della polizia dopo la decisione del Consiglio di Stato di autorizzare l'uso dei proiettili di gomma da parte degli agenti. Tensione e Scontri a Parigi fra Gilet gialli e la polizia: i disordini si sono verificati nei pressi di Place del Rapublique. Alcuni monopattino elettrici e un cassonetto sono stati dati alle ...

Gilet gialli : 14 persone interrogate dalla polizia a Valence : Quattordici persone sono stati interrogate dalla polizia a Valence, prima dell'inizio della manifestazione dei Gilet gialli. Lo riporta France Info. Di queste "molte" sono state poste in stato di ...

Dai Gilet gialli a Hollande. Tutti odiano Brigitte Macron : Parigi. Il presidente americano, Donald Trump, le aveva detto che “era in forma, nonostante la sua età” quando era venuto a Parigi, nel 2017, in occasione della festa nazionale del 14 luglio. Laurent Ruquier, animatore del talk-show più fighetto del sabato sera francese, le aveva fatto i complimenti

Sardegna - finita esperienza Gilet gialli : ... che intendo comunque proteggere dal possibile uso dei partiti tradizionali o di qualche testa calda, non farò più politica". L'ex attivista del Movimento Cinque Stelle si dice molto deluso. "Sono ...